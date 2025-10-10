  • Поиск
27-летний защитник «Реала» Милитао недавно задумывался о завершении карьеры

вчера, 09:22

Защитник «Реала» Эдер Милитао признался, что подумывал уйти из футбола после двух серьезных травм колена за два года.

27-летний защитник пропустил почти всю кампанию 2023/24 годов из-за травмы связок левого колена, пропустив 214 дней.

В прошлом сезоне Милитао получил идентичную травму правого колена и пропустил еще 234 дня, после чего у него возникли сомнения, стоит ли продолжать играть или нет.

Теперь, вернувшись в сборную Бразилии после солидного перерыва, Милитао признался, что подумывал об уходе из футбола.

«После второй травмы я многое передумал», — сказал Милитао в преддверии матча с Южной Кореей, который состоится в пятницу (10 октября).

«Я думал об уходе из футбола, потому что это нелегко, но с помощью моей жены, моей дочери и моих товарищей по команде я здесь сегодня, чтобы сыграть хорошо», — добавил он.

u8j6fb4mgeds
u8j6fb4mgeds
вчера в 14:25
Ничего удивительного, после таких травм любой задумается
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 13:51
Жаль , что не завершил. Жаль ты в за Реал играешь
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:17
К сожалению от травм никто не застрахован
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:57
Ушёл бы, никто и не заметил бы...
jRest
jRest
вчера в 09:25
Казалось бы причём тут деньги. А получал бы сто евро в неделю, завершил бы карьеру. 🤔
Гость
