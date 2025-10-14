Московский «Локомотив» предъявил требование к обанкротившимся «Химкам»

Футбольный клуб «Локомотив» обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением об установлении размера требований кредиторов с признанного банкротом подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте суда.
Суд получил заявление 13 октября, пока оно не рассмотрено. Ранее Петербургский «Зенит» предъявил требование к «Химкам» в размере 77,4 млн рублей, суд получил заявление 6 октября, но оставил его без движения до 6 ноября в связи с тем, что «Зенит» не приложил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.
Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. «Химки» 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 22 сентября удовлетворил заявление подмосковной межрайонной ИФНС России № 13 о признании футбольного клуба «Химки» несостоятельным (банкротом).