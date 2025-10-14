 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Московский «Локомотив» предъявил требование к обанкротившимся «Химкам»

14 октября 2025, 13:57

Футбольный клуб «Локомотив» обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением об установлении размера требований кредиторов с признанного банкротом подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте суда.

Суд получил заявление 13 октября, пока оно не рассмотрено. Ранее Петербургский «Зенит» предъявил требование к «Химкам» в размере 77,4 млн рублей, суд получил заявление 6 октября, но оставил его без движения до 6 ноября в связи с тем, что «Зенит» не приложил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. «Химки» 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 22 сентября удовлетворил заявление подмосковной межрайонной ИФНС России № 13 о признании футбольного клуба «Химки» несостоятельным (банкротом).

Подписывайся в ВК
Все новости
Суд назначил рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 14 ноября
09 октября
Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела по заявлению Писарского
07 октября
Суд отправил под домашний арест совладельца «Торпедо» Соболева
07 октября
Совладелец «Торпедо» признал вину по делу о попытке подкупа арбитров
07 октября
СлухиПрезидент «Бенфики» предстанет перед судом из-за платежа от «Локомотива»
07 октября
Суд освободил из СИЗО совладельца московского «Торпедо» Соболева
02 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
14 октября в 17:02
Поийдётся стадион Химки разобрать по кирпичику и раздать всем страждущим.
Варвар7
Варвар7
14 октября в 16:22
"Локо" решил "паровозом" на "Химки" наехать...)))
VeniaminS
VeniaminS
14 октября в 15:56
Решили совсем добить Химки !
112910415
112910415
14 октября в 14:40
срочно включить Садыгова в очередные списки на обмен !
STVA 1
STVA 1
14 октября в 14:25
Надо всем собраться и в гости к Садыгову завалиться)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 