Московский «Локомотив» предъявил требование к обанкротившимся «Химкам»

1760439466

14 октября 2025, 13:57

Футбольный клуб «Локомотив» обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением об установлении размера требований кредиторов с признанного банкротом подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте суда.

Суд получил заявление 13 октября, пока оно не рассмотрено. Ранее Петербургский «Зенит» предъявил требование к «Химкам» в размере 77,4 млн рублей, суд получил заявление 6 октября, но оставил его без движения до 6 ноября в связи с тем, что «Зенит» не приложил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.