Суд отправил под домашний арест совладельца «Торпедо» Соболева

1759818736

вчера, 09:32

Мосгорсуд отправил под домашний арест совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, который обвиняется в подкупе арбитров. Об этом сказано в тексте решения суда.

«Постановление Мещанского районного суда от 13 августа 2025 года в отношении Соболева изменить. Меру пресечения обвиняемому Соболеву в виде заключения под стражу изменить на домашний арест, установив срок содержания под домашним арестом на 1 месяц 23 суток», — сказано в решении суда.

Там отмечается, что суд учел признательные показания обвиняемого и наличие у него ряда заболеваний, которые препятствуют его содержанию в изоляторе. Согласно решению суда, Соболеву запрещено покидать жилище за исключением случаев явки к следователю или в суд, и случаев оказания неотложной медицинской помощи по заключению врачей. Также ему разрешается посещать магазин для приобретения продуктов и средств личной гигиены.

Ранее сообщалось, что Соболев освобожден из СИЗО, ему изменена мера пресечения на более мягкую, чем содержание под стражей, однако других деталей известно не было. Второй обвиняемый — бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов — остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей. По делу был также арестован Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД .