  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Суд отправил под домашний арест совладельца «Торпедо» Соболева

вчера, 09:32

Мосгорсуд отправил под домашний арест совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, который обвиняется в подкупе арбитров. Об этом сказано в тексте решения суда.

«Постановление Мещанского районного суда от 13 августа 2025 года в отношении Соболева изменить. Меру пресечения обвиняемому Соболеву в виде заключения под стражу изменить на домашний арест, установив срок содержания под домашним арестом на 1 месяц 23 суток», — сказано в решении суда.

Там отмечается, что суд учел признательные показания обвиняемого и наличие у него ряда заболеваний, которые препятствуют его содержанию в изоляторе. Согласно решению суда, Соболеву запрещено покидать жилище за исключением случаев явки к следователю или в суд, и случаев оказания неотложной медицинской помощи по заключению врачей. Также ему разрешается посещать магазин для приобретения продуктов и средств личной гигиены.

Ранее сообщалось, что Соболев освобожден из СИЗО, ему изменена мера пресечения на более мягкую, чем содержание под стражей, однако других деталей известно не было. Второй обвиняемый — бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов — остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей. По делу был также арестован Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД.

В прошлом сезоне «Торпедо» выступало в Мелбет — Первой лиге. Команда заняла второе место и вернулась в элитный дивизион чемпионата России. 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Соболев и Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Совладелец «Торпедо» признал вину по делу о попытке подкупа арбитров
Вчера, 09:21
СлухиПрезидент «Бенфики» предстанет перед судом из-за платежа от «Локомотива»
Вчера, 07:24
Суд освободил из СИЗО совладельца московского «Торпедо» Соболева
02 октября
Палмер проиграл суд французской винодельне
24 сентября
Суд начал разбирательство в отношении Рауля Асенсио
18 сентября
В «Динамо» назвали «не колоссальной» компенсацию от Норманна по решению CAS
12 сентября
 
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:24
изменить на домашний арест, установив срок содержания под домашним арестом на 1 месяц 23 суток , 15 часов, 31 минуты и 59 секунд)))
112910415
112910415
вчера в 09:49
суд сменил гнев на милость.
по неизвестной причине.
или ...?
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:45
Маловато будет домашний арест.... в камеру его посадить лет на семь...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 