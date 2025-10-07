Совладелец «Торпедо» признал вину по делу о попытке подкупа арбитров

1759818118

вчера, 09:21

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев, который обвиняется в подкупе арбитров, признал свою вину в содеянном. Об этом сказано в материалах его дела.

«Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», — сказано в деле.

Ранее сообщалось, что Соболев освобожден из-под стражи. В настоящее время он содержится под домашним арестом. Второй обвиняемый — бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов — остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей.

По делу был также арестован Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД .