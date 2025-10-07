Совладелец «Торпедо» признал вину по делу о попытке подкупа арбитров

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев, который обвиняется в подкупе арбитров, признал свою вину в содеянном. Об этом сказано в материалах его дела.
«Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», — сказано в деле.
Ранее сообщалось, что Соболев освобожден из-под стражи. В настоящее время он содержится под домашним арестом. Второй обвиняемый — бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов — остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.
21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей.
По делу был также арестован Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД.
В прошлом сезоне «Торпедо» выступало в Мелбет — Первой лиге. Команда заняла второе место и вернулась в элитный дивизион чемпионата России. 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Соболев и Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.
просто по привычке ...
по-честному или нет? В чём вина команды?
Ведь, если директор/владелец с помощью бухгалтера предприятия/организации даёт откаты/взятки поставщикам или администрации района или города (условно), их закрывают, если не сбежали, а предприятие продолжает работать, может быть, в другом статусе, но работает.
читаем новости,плохи и эти!
"Торпедо" бедное "Торпедо"...!!!
