Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела по заявлению Писарского

1759849321

вчера, 18:02

Прокуратура Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении дела по заявлению игрока в отношении должностных лиц Российского футбольного союза ( РФС ) и руководства букмекерской компании «Бетсити», направив материалы на дополнительную проверку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено в июле. После этого сторона футболиста обратилась с жалобой в прокуратуру. Писарский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия в действиях генерального директора букмекерской компании «Бетсити» Алексея Коршкова и должностных лиц РФС признаков преступления. По версии стороны футболиста, РФС и «Бетсити» могли незаконно распространять друг другу его персональные данные.

Также Смирнов сообщил, что в среду в полицию будет направлено заявление Писарского по новому эпизоду нарушений закона со стороны должностных лиц РФС и букмекерской компании Winline. «Департамент защиты игры РФС вновь незаконно распространил персональные данные Владимира Писарского, равно как и БК Winline в своем ответе на запрос РФС незаконно передала персональные данные физического лица в РФС », — заключил он.

Дело Писарского

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Нападающий принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал за «Сочи» на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге с «Пари Нижний Новгород» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд ( CAS ). Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.