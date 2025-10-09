  • Поиск
Суд назначил рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 14 ноября

вчера, 10:44

Савеловский суд Москвы назначил рассмотрение иска бронзового призера чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрея Аршавина к бывшей жене Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов на 14 ноября. Об этом сообщил представитель Барановской Владислав Подшибякин.

26 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила об обращении Аршавина.

Аршавину 44 года, он занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию петербургского «Зенита», за который выступал с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА 2008 года. Он также выступал за английский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань».

Сп62
Сп62
вчера в 13:06
Ох, разорят Андрея эти жёны.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:44
Могли бы сами разобраться !
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:41, ред.
Доброго Здоровья, союзный!
Да, любят у нас журналюги жёлтой прессы покопаться в "грязном белье" знаменитостей, а народу интересно узнать пикантные подробности их личной жизни, к коим несомненно относится и Аршавин. Но, если вникнуть в суть проблемы, то в обращении в суд о пересмотре размера выплат на содержании своих детей, тут нет ничего необычного. У Андрея сейчас официально пять детей от трёх разных женщин. Четверым, что живут с другими его "бывшими" он исправно платит алименты, но самый старший Артём, рождённый Барановской давно достиг совершеннолетия и, в настоящее время живёт самостоятельно, и имеет свой постоянный источник дохода, проводя различные мероприятия вместе с мамой и самостоятельно, получая за это приличные гонорары. Именно на этом основано обращение в суд, а не в коем случае не желание уклонится от исполнения своих отцовских обязанностей.
Болейте за своих. а не против чужих!
Муравьед
Муравьед
вчера в 12:32
Детей напладил а алименты платить не хочет.
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:23
Приветствую Вас! Зачем же свиней обижать!Оно кстати очень чистоплотное животное!))))))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:48
Видимо стало не хватать денег — тяжело жить на одну зарплату... А детей много, небось половина на алименты уходит. Да и новая семья тоже требует много внимания и денег. Андрей даже подрабатывать стал на Матч ТВ. Теперь в суд подал.. Представляю, как его достают журналисты. Им только дай добраться до личных отношений, а как они любят поговорить о подробностях. Тьфу на них! Они, как свиньи, любят грязь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:41
Так вот почему Аршавин своими заявлениями инициировал встречу с Мажичем. Всё таки Милорад тоже имеет, какое - никакое отношение к судейству. А лишняя консультация Андрюхе не помешает....)))
kp3rhbtt646c
kp3rhbtt646c
вчера в 11:36
Очень важная футбольная новость.
lotsman
lotsman
вчера в 11:32
Ну очень футбольная тема.)
112910415
112910415
вчера в 11:18
в заметке прискорбно упущен творческий путь ответчика, в то время как информация про истца присутствует !.. )
ym76mg37kdpe
ym76mg37kdpe ответ yaf7r95vwqkx (раскрыть)
вчера в 11:07
yaf7r95vwqkx
yaf7r95vwqkx
вчера в 11:05
Юля! Четыре! Четыре ляма в месяц и никакой десятки! https://cdn.6/images/nut_news/image/d81988a8b9a411110bcb9b7727e284b7.jpg
