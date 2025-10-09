Суд назначил рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 14 ноября

Савеловский суд Москвы назначил рассмотрение иска бронзового призера чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрея Аршавина к бывшей жене Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов на 14 ноября. Об этом сообщил представитель Барановской Владислав Подшибякин.
26 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила об обращении Аршавина.
Аршавину 44 года, он занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию петербургского «Зенита», за который выступал с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА 2008 года. Он также выступал за английский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань».
Да, любят у нас журналюги жёлтой прессы покопаться в "грязном белье" знаменитостей, а народу интересно узнать пикантные подробности их личной жизни, к коим несомненно относится и Аршавин. Но, если вникнуть в суть проблемы, то в обращении в суд о пересмотре размера выплат на содержании своих детей, тут нет ничего необычного. У Андрея сейчас официально пять детей от трёх разных женщин. Четверым, что живут с другими его "бывшими" он исправно платит алименты, но самый старший Артём, рождённый Барановской давно достиг совершеннолетия и, в настоящее время живёт самостоятельно, и имеет свой постоянный источник дохода, проводя различные мероприятия вместе с мамой и самостоятельно, получая за это приличные гонорары. Именно на этом основано обращение в суд, а не в коем случае не желание уклонится от исполнения своих отцовских обязанностей.
Болейте за своих. а не против чужих!
