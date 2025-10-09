Суд назначил рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 14 ноября

1759995889

вчера, 10:44

Савеловский суд Москвы назначил рассмотрение иска бронзового призера чемпионата Европы по футболу 2008 года к бывшей жене Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов на 14 ноября. Об этом сообщил представитель Барановской Владислав Подшибякин.

26 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила об обращении Аршавина.