«Химки» задолжали сотрудникам 695 миллионов рублей

1760459630

14 октября 2025, 19:33

Согласно документам, попавшим в распоряжение источника, прекративший существование ФК «Химки» задолжал сотрудникам 695 миллионов рублей. В эту сумму входят долги по зарплатам и премиальным футболистам и работникам клуба.

Всего без выплат остались около 180 человек. Долги перед и находятся в районе 50 млн рублей.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ , но не смогли получить лицензию на выступление в РПЛ в розыгрыше-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать «Химки» банкротом.