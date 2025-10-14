«Химки» задолжали сотрудникам 695 миллионов рублей

Согласно документам, попавшим в распоряжение источника, прекративший существование ФК «Химки» задолжал сотрудникам 695 миллионов рублей. В эту сумму входят долги по зарплатам и премиальным футболистам и работникам клуба.
Всего без выплат остались около 180 человек. Долги перед Георгием Джикией и Антоном Заболотным находятся в районе 50 млн рублей.
В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в РПЛ в розыгрыше-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».
9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать «Химки» банкротом.
