«Химки» задолжали сотрудникам 695 миллионов рублей

14 октября 2025, 19:33

Согласно документам, попавшим в распоряжение источника, прекративший существование ФК «Химки» задолжал сотрудникам 695 миллионов рублей. В эту сумму входят долги по зарплатам и премиальным футболистам и работникам клуба.

Всего без выплат остались около 180 человек. Долги перед Георгием Джикией и Антоном Заболотным находятся в районе 50 млн рублей.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в РПЛ в розыгрыше-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать «Химки» банкротом.

112910415
112910415
15 октября в 07:23
как скоро кончился диван ... )
Брулин
Брулин
14 октября в 23:24
Илья Садыгов 18,9 лямов )) а все думали паренек за еду играет любит футбол))
shlomo2
shlomo2
14 октября в 20:57
А о чем думали в руководстве когда такие долги набирали.....
Futurista
Futurista
14 октября в 20:56
"Где деньги, Зин?"...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
14 октября в 20:37
Хотелось бы чтобы этот пассажир!
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 20:08
И кто за это заплатит??
particular
particular
14 октября в 19:58
Оборотная сторона нашего профессионального футбола...
"...Пиастры, пиастры...", а на выходе - без штанов и результатов...
Варвар7
Варвар7
14 октября в 19:42
Ещё бы немного и до "лярда" догнали...)
