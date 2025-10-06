  • Поиск
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных после матча со «Спартаком»

вчера, 21:04

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии вратаря Игоря Акинфеева, который был заменен в игре против «Спартака». Также в клубе прокомментировали состояние Тамерлана Мусаева и Игоря Дивеева.

Игорь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Опасения о серьезной травме не подтвердились. Капитан ПФК ЦСКА уже начал проходить курс терапии — точные сроки лечения будут определены в течение недели.

Тамерлан Мусаев получил растяжение задней поверхности бедра и начал проходить лечение в расположении ПФК ЦСКА. Ориентировочный срок его восстановления составит 14-17 дней. Он пропустит сбор национальной команды.

Игорь Дивеев находится в расположении сборной России, где в течение не менее 4-5 дней пройдет курс физиотерапии, после окончания которого будет принято решение о возможности его участия в матчах национальной команды.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:19
Прочитав заголовок я подумал, что игроки травмированы после игры
shur
shur ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 22:46
....хорошая мысль!!!
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 22:04
А остальное можно просто не замечать? Удобно!
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 21:55
Мусаеву разорвите всё,ЧТО МОЖНО!Это не нападающий-это пародия!!Уберите его из ЦСКА!!!Отдайте его в ЦИРК!Пусть чистит 77 за хищниками..
Шуня771
Шуня771 ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 21:32
Вы хотите сказать, что Мусаеву мышцу растянул спартаковец?
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 21:19
