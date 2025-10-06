В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных после матча со «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии вратаря , который был заменен в игре против «Спартака». Также в клубе прокомментировали состояние и .

Игорь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Опасения о серьезной травме не подтвердились. Капитан ПФК ЦСКА уже начал проходить курс терапии — точные сроки лечения будут определены в течение недели.



Тамерлан Мусаев получил растяжение задней поверхности бедра и начал проходить лечение в расположении ПФК ЦСКА . Ориентировочный срок его восстановления составит 14-17 дней. Он пропустит сбор национальной команды.



Игорь Дивеев находится в расположении сборной России, где в течение не менее 4-5 дней пройдет курс физиотерапии, после окончания которого будет принято решение о возможности его участия в матчах национальной команды.