В ЦСКА ожидают, что Акинфеев скоро начнет тренировки на поле

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает курс реабилитации, скоро он должен приступить к тренировкам на поле. Об этом журналистам сообщил врач ЦСКА Эдуард Безуглов.
Акинфеев получил травму в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения. Как сообщалось ранее, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней.
«Игорь Акинфеев продолжает курс реабилитации. Ожидаем, что в ближайшие несколько дней он начнет реабилитационные тренировки на футбольном поле», — сказал Безуглов.
Также врач ЦСКА рассказал о состоянии защитника Игоря Дивеева, который находится в расположении сборной России. «Игорь Дивеев продолжает испытывать дискомфорт в голеностопном суставе. Он проходит курс физиотерапии и не участвует в тренировочном процессе, — сказал Безуглов. — Медицинский штаб клуба находится в постоянном контакте с врачами сборной и самим футболистом. Уверен, здоровье игрока — приоритет для любого тренера, и никто не станет им рисковать, особенно в процессе подготовки к товарищеским матчам».