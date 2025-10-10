  • Поиск
В ЦСКА ожидают, что Акинфеев скоро начнет тренировки на поле

вчера, 15:22

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает курс реабилитации, скоро он должен приступить к тренировкам на поле. Об этом журналистам сообщил врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения. Как сообщалось ранее, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней.

«Игорь Акинфеев продолжает курс реабилитации. Ожидаем, что в ближайшие несколько дней он начнет реабилитационные тренировки на футбольном поле», — сказал Безуглов.

Также врач ЦСКА рассказал о состоянии защитника Игоря Дивеева, который находится в расположении сборной России. «Игорь Дивеев продолжает испытывать дискомфорт в голеностопном суставе. Он проходит курс физиотерапии и не участвует в тренировочном процессе, — сказал Безуглов. — Медицинский штаб клуба находится в постоянном контакте с врачами сборной и самим футболистом. Уверен, здоровье игрока — приоритет для любого тренера, и никто не станет им рисковать, особенно в процессе подготовки к товарищеским матчам».

blitz
blitz
вчера в 19:21
Нашим здоровья, надеюсь быстро восстановятся...
Red blu
Red blu
вчера в 19:12
Ждём Игоря в 12 туре РПЛ на своем боевом посту.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:29
Скорейшего восстановления Игорям. Удачи.
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:19
Пора шинель и домой!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:55
Мне кажется, что ЦСКА надо начинать серьёзно готовиться играть без Акинфеева.. Участие в матчах даётся Игорю всё тяжелее - это уже слишком заметно.. Да и молодым пора уступать дорогу, чтобы не перегорели. Люди и без футбола живут. Интересно, а у него есть лицензия тренера? Для себя он хоть принял решение?
8jn5c29rx2tc
8jn5c29rx2tc
вчера в 15:30
Пусть Игорь скорей восстанавливается!
