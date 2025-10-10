В ЦСКА ожидают, что Акинфеев скоро начнет тренировки на поле

1760098973

вчера, 15:22

Вратарь и капитан ЦСКА продолжает курс реабилитации, скоро он должен приступить к тренировкам на поле. Об этом журналистам сообщил врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения. Как сообщалось ранее, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней.

«Игорь Акинфеев продолжает курс реабилитации. Ожидаем, что в ближайшие несколько дней он начнет реабилитационные тренировки на футбольном поле», — сказал Безуглов.