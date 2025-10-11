Карпин оценил состояние Мелехина после столкновения в матче с иранцами

1760130225

сегодня, 00:03

Защитник сборной России не получил серьезной травмы в результате столкновения с футболистом команды Ирана. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России .

Мелехин получил повреждение во втором тайме товарищеского матча. Игра прошла в Волгограде и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.

«Нормальное [состояние]. Страшное [столкновение], тянет на красную [карточку]. Ухо разорвано», — сказал Карпин.

Следующий матч сборная России проведет 14 октября против команды Боливии. Встреча пройдет в Москве на домашнем стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.