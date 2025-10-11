  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниТоварищеские матчи. Сборные 2025

Карпин оценил состояние Мелехина после столкновения в матче с иранцами

сегодня, 00:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Защитник сборной России Виктор Мелехин не получил серьезной травмы в результате столкновения с футболистом команды Ирана. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Мелехин получил повреждение во втором тайме товарищеского матча. Игра прошла в Волгограде и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.

«Нормальное [состояние]. Страшное [столкновение], тянет на красную [карточку]. Ухо разорвано», — сказал Карпин.

Следующий матч сборная России проведет 14 октября против команды Боливии. Встреча пройдет в Москве на домашнем стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
В ЦСКА ожидают, что Акинфеев скоро начнет тренировки на поле
Вчера, 15:22
Дивеев пропустил тренировку сборной России перед игрой с иранцами
09 октября
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных после матча со «Спартаком»
06 октября
Мусаев, Литвинов и Фомин пропустят матчи сборной России в октябре
06 октября
Стали известны сроки восстановления Акинфеева
06 октября
Акинфеев избежал серьезной травмы в матче против «Спартака»
06 октября
 
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:07
Хорошо, что живой! Здоровья парню!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 