Агент Барбоза прокомментировал интерес к Глебову из Европы

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал востребованность хавбека ЦСКА на европейском трансферном рынке.

В Италии и Испании Кирилл Глебов известен. Думаю, скауты в этих странах собирают информацию о нем и очень внимательно следят за ним. Думаю, этот сезон будет играть очень большую роль для него. В Италии и Испании за ним активно наблюдают. В Португалии за ним тоже смотрят? Конечно. Но почти уверен, что какие‑то новости относительно него будут с лета.