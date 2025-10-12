 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Барбоза прокомментировал интерес к Глебову из Европы

12 октября 2025, 22:37

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал востребованность хавбека ЦСКА Кирилла Глебова на европейском трансферном рынке.

В Италии и Испании Кирилл Глебов известен. Думаю, скауты в этих странах собирают информацию о нем и очень внимательно следят за ним. Думаю, этот сезон будет играть очень большую роль для него. В Италии и Испании за ним активно наблюдают. В Португалии за ним тоже смотрят? Конечно. Но почти уверен, что какие‑то новости относительно него будут с лета.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Интер» и «Атлетико» проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Глебову
12 октября
Агент опроверг слухи о трансфере хавбека «Сент-Этьена» в клуб РПЛ
12 октября
СлухиГлебов из ЦСКА заинтересовал несколько европейских клубов
07 октября
Клуб из Саудовской Аравии предлагал «Локомотиву» €30 млн за Батракова
04 октября
Батраков назвал слухами информацию об интересе клубов
27 сентября
В «Ахмате» опровергли информацию о переговорах с Кузяевым
23 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
13 октября в 06:57
на просторах родного колхоза
демосфенит любая Барбоза ...
uvc3mnjzpqgq
uvc3mnjzpqgq
13 октября в 03:42
Агент заинтересован поднять шум вокруг игрока, чем больше спрос, тем больше предложения
CCCP1922
CCCP1922
13 октября в 03:03
Зачем португальский Барбос нашего парня сбивает с толку?
asj4az94g548
asj4az94g548
12 октября в 23:04
Захаряном также интересовались.
Брулин
Брулин
12 октября в 22:44
Как только исполнится мечта лучшего друга российских физкультурников возродить Советский Союз,так при всём желании никто уехать не сможет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 