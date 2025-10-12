«Зенит» хочет расстаться с Жерсоном

1760298450

«Зенит» хочет расстаться с купленным летом хавбеком . Как сообщает журналист Жорже Никола, руководство российской команды разочаровалось в игроке. Его считают слишком медленным и не обладающим интенсивностью на поле.

Петербургский клуб будет готов продать Жерсона за сумму, которую потратил на его покупку — около 25 млн евро.