«Зенит» хочет расстаться с Жерсоном

12 октября 2025, 22:47

«Зенит» хочет расстаться с купленным летом хавбеком Жерсоном. Как сообщает журналист Жорже Никола, руководство российской команды разочаровалось в игроке. Его считают слишком медленным и не обладающим интенсивностью на поле.

Петербургский клуб будет готов продать Жерсона за сумму, которую потратил на его покупку — около 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что сам Жерсон хочет уйти из «Зенита», чтобы сохранить шансы попасть на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии. Одним из претендентов на игрока выступает бразильский «Палмейрас».

K_SY116
K_SY116
14 октября в 17:15
И паспартистов скупят
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 октября в 21:17
Futurista
Там не пули, а гранаты не той системы. Белое солнце знаю наизусть
derrik2000
derrik2000
13 октября в 20:21
Да ладно какой-то Жерсон.

Вот новая информация о борове.

"По информации TPK News, возглавляющий «Спартак» Станкович является главным кандидатом на эту должность. Также рассматриваются кандидатуры Жарко Лазетича («Маккаби» Тель-Авив) и Милоша Милоевича («Аль-Шарджа»).

Ожидается, что решение будет принято на заседании исполнительного комитета Футбольного союза Сербии в пятницу."

Держим кулаки... ))
derrik2000
derrik2000
13 октября в 20:18
И кого слушать-то???

"Жерсон не намерен уходить из «Зенита».
По информации Metaratings.ru, бразильский полузащитник инициировал встречу с руководством петербургского клуба на фоне слухов про уход. Футболист сообщил, что намерен как можно быстрее вернуться на поле и не собирается покидать команду."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 октября в 18:53
Futurista
Там не пули, а гранаты не той системы. Белое солнце знаю наизусть
SHMEL
SHMEL
13 октября в 13:04, ред.
Теперь проблема кому впарить неликвид, да ещё а за дорого...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 октября в 12:41
Привет Толя.! Это подобие нашему толстому Жо...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 октября в 12:13
Futurista
Там не пули, а гранаты не той системы. Белое солнце знаю наизусть
Сп62
Сп62
13 октября в 11:38
Жаль что и Спартак ввязался в эту гонку с Зенитом. Поэтому и идут где-то рядом.
25процентный клоун
25процентный клоун
13 октября в 08:47
Зенит ещё хорошо на нём заработает, только пусть не забудет заплатить коммерческий утиль сбор по новым тарифам
cska1948
cska1948
13 октября в 08:44
Зенит хочет расстаться с Жерсоном, потому что Жерсон САМ не хочет играть в Зените.
chromage
chromage
13 октября в 08:03
"Продам Жерсона, куплю пинджак с отливом и в Сочи..."
q6e9395hfxrt
q6e9395hfxrt
13 октября в 06:57
Умеют лазурные повеселить народ!
Termez Zidan
Termez Zidan
13 октября в 06:25
Сейчас бразилцы подсуетятся и купят его за 5 лямов,за большее никто и не купит этот не ликвид,тем более после такой рекламы про него от Зенита
112910415
112910415
13 октября в 05:45
поздравим с очередным успехом ?
Lobo77
Lobo77
13 октября в 05:03
Бу га га.
А помпы было.
А хотя, принципе чего это я. Помпа и есть, качает что надо, куда надо и кому надо.
Schalke-04
Schalke-04
13 октября в 03:10
Кому он после Зенита нужен и за сколько?
Alex_67
Alex_67
13 октября в 01:01
Это что же, типа ошиблись с выбором? Ведь теперь за ту цену, которую платили, его не продадут никак? Раньше мы гордились затратами клубов на игроков — попали в какой-то рейтинг.. Теперь будем гордиться размером напрасных затрат. Кстати, есть фамилия благодетеля?
Брулин
Брулин
13 октября в 00:58
Это ж насколько обезжиренным мозгом думать надо было, чтобы купить игрока, а через пару месяцев признать, что он медленный и булка?
Vilar
Vilar
13 октября в 00:46
Когда купили, ещё и премию, небось, получили, а там глядишь, и откатик был...
Теперь по дешёвки продадут и опять откатик могут получить, бизнес - ничего личного...
Comentarios
Comentarios ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 00:37
Да завыпндреж скорее всего убирают
stanichnik
stanichnik
13 октября в 00:21
Пусть обращаются в Роспотребнадзор за продажу некачественного товара.)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 00:14, ред.
То есть...для Фламенго он быстр...для сборной Бразилии он очень быстр...для Палмейрас он мега быстр....
А для Зенита он черепаха...
То то у Семака остальные все игроки не бегают а прямо телепортируются....приборы скорость не успевают замерять.....
Звонкий пони
Звонкий пони
12 октября в 23:29
смех да и только
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
12 октября в 23:25, ред.
Оказалось пуля не той системы)...
sv_1969
sv_1969 ответ sua94327qjq6 (раскрыть)
12 октября в 23:14
Жерсон и дельфин теперь бремя зенита))
particular
particular
12 октября в 23:12
"...Его считают слишком медленным..."
А до приобретения, наверное думали, что он летает как пуля...
sua94327qjq6
sua94327qjq6
12 октября в 23:01
Еще бы и Соболева обратно в спартак продать.
Futurista
Futurista
12 октября в 23:01
Ну если Зенит в нём разочаровался кому он теперь нужен за 25 млн. € ?)...
sv_1969
sv_1969
12 октября в 22:58, ред.
Чисто бизнес по газпромовски))) Теперь букам можно принимать ставки найдётся ли больной на голову, который купит его за 25 млн))
