Сборная Саудовской Аравии вышла на ЧМ-2026

14 октября 2025, 23:41
Саудовская АравияЛоготип футбольный клуб Саудовская Аравия0 : 0Логотип футбольный клуб ИракИракМатч завершен

Сборная Саудовской Аравии дома со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Ирака в матче второго тура четвертого квалификационного раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Сборная Саудовской Аравии стала победителем группы B, команда набрала 4 очка и вышла на чемпионат мира 2026 года. Сборная Ирака с 4 очками заняла второе место, уступив сопернику по дополнительным показателям, и сыграет с командой ОАЭ в пятом квалификационном раунде. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в межконтинентальный плей-офф.

Для сборной Саудовской Аравии предстоящее мировое первенство станет седьмым. Лучшим результатом команды является выход в 1/8 финала в 1994 году. В 2022 году сборная Саудовской Аравии не сумела выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Источник: itar-tass.com
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 октября в 06:55
Огромные деньги на саудовские клубы и покупки звёзд футбола не даёт роста национальной команды.
Скорей маленькая страна Катар станет большой азиатской футбольной державой, чем королевская сборная
4ubp7wxfqq5k
4ubp7wxfqq5k
15 октября в 03:00
В 2018 на Мундиале мы её знатно отодрали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 00:12
Интересная у них отборочная система...
Nenash
Nenash
14 октября в 23:48
Гроза Аргентины.. 😄
Гость
