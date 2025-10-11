 
 
 
Бывшие футболисты «Локомотива» победили в прощальном матче Глушакова

11 октября 2025, 17:58

Бывшие футболисты московского «Локомотива» со счетом 1:0 обыграли экс-игроков столичного «Спартака» в прощальном матче Дениса Глушакова. Встреча прошла на «Арене-Химки».

Мяч забил Динияр Билялетдинов, реализовав пенальти.

Глушаков провел по тайму за «Локомотив» и «Спартак». В матче также приняли участие олимпийские чемпионы легкоатлет Юрий Борзаковский, фигурист Евгений Плющенко, лыжник Александр Легков и гимнаст Никита Нагорный.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», «Спартак», «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.

ABir
ABir
11 октября в 23:48
Достойные проводы устроили Денису друзья и клубы.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
11 октября в 22:52
Доброго Здоровья, Alex!
Чуть-чуть вас поправлю, Денис не школу открыл, а футбольный стадион построил. Ну всё равно сделал благое дело для своих земляков на малой родине, а это достойный пример для подражания.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
11 октября в 20:33
Заметный был игрок!
Сп62
Сп62 ответ Vilar (раскрыть)
11 октября в 20:30
Напрасно ты так. С удовольствием посмотрел на ветеранов нашего футбола, которые долгие годы нас радовали и сегодня старались вновь порадовать. Не всегда получалось, но, судя по реакции болельщиков, они остались довольны. А игра Гильермы просто восхитила. Спасибо организаторам этого спектакля. А Денису удачи.
Брулин
Брулин
11 октября в 20:24, ред.
Для такого матча как-то маловато голов
Vilar
Vilar
11 октября в 19:41
Помню прощальный матч Льва Яшина ... не пойму, кому нужна была сегодняшняя пародия на футбол, пардон это был дыр-дыр.
stanichnik
stanichnik
11 октября в 19:38
Победил Локомотив, потому что Глушаков не любит Спартак.)))
drug01
drug01
11 октября в 19:06
Уважаемый ИГРОЧИШКА приглашаю в ноябре месяце принять участие в конкурсе в группе без Призов!Там играе спартаковец Шуня.Как перейти может прочитать .Думаю,что ты не пожалеешь...группа весёлая и главное всё по честному....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 октября в 19:01
Веселый парень Денис...удачи на "гражданке " ...!
Alex_67
Alex_67
11 октября в 18:32
Ну вот, ещё один закончил футбольную карьеру, достаточно яркую. А что, отличный игрок - всё время был и на виду, на слуху.. Правда многие из нас слишком цепляются за информацию про самогон и баню. Зачем? Денис ведь сам рассказывал эти истории, по простоте души.. А я слышал, Глушаков у себя на родине, открыл футбольную школу, но об этом предпочитают не говорить. Удачи Денису в следующей жизни и крепкого здоровья!!!
shlomo2
shlomo2
11 октября в 18:28
А что гол не с игры.... ну хотя бы пенальти забили и то не пусть на табло.
Варвар7
Варвар7
11 октября в 18:22
"Глушаков по тайму провёл за Локомотив и Спартак" - Ну а перерыв мог бы и Химкам посвятить, мяч бы чеканил или песню спел...)))
