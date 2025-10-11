Бывшие футболисты «Локомотива» победили в прощальном матче Глушакова

1760194702

11 октября 2025, 17:58

Бывшие футболисты московского «Локомотива» со счетом 1:0 обыграли экс-игроков столичного «Спартака» в прощальном матче . Встреча прошла на «Арене-Химки».

Мяч забил Динияр Билялетдинов, реализовав пенальти.

Глушаков провел по тайму за «Локомотив» и «Спартак». В матче также приняли участие олимпийские чемпионы легкоатлет Юрий Борзаковский, фигурист Евгений Плющенко, лыжник Александр Легков и гимнаст Никита Нагорный.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», «Спартак», «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.