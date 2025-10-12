Багаж сборной Азербайджана потерялся перед матчем отбора на ЧМ с украинцами

1760267986

12 октября 2025, 14:19

Багаж сборной Азербайджана потерялся по дороге в Польшу, где пройдет отборочный матч на чемпионат мира 2026 года по футболу против команды Украины. Об этом польский журналист Петр Слонка сообщил в своем Telegram-канале.

По информации источника, сборная Азербайджана прибыла в Краков без багажа. Из-за этого команда не смогла вовремя приступить к тренировочному процессу перед игрой с украинцами.

Игра состоится 13 октября. По итогам трех туров сборная Украины занимает 2-е место в турнирной таблице отборочной группы с 4 очками, команда Азербайджана располагается на 4-й позиции, набрав 1 очко.

Напрямую на чемпионат мира выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, сыграет в стыковых матчах за право стать участником финальной части мирового первенства.