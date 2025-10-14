 
 
 
Трамп готов отменить матчи ЧМ-2026 в городах с высокой преступностью

14 октября 2025, 23:20

США могут перенести матчи чемпионата мира 2026 года из городов с высоким уровнем преступности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

Его спросили, лишит ли он Бостон (штат Массачусетс) права проведения игр из-за преступности. «Мы могли бы их лишить этого. Я люблю жителей Бостона. Я знаю, что билеты на игры распроданы, но у вас плохой мэр», — сказал он.

«Ответ — да, если кто-то плохо справляется со своей работой, а я сочту, что условия небезопасны, я позвоню Джанни [Инфантино], главе ФИФА, который является феноменальным человеком, и скажу: „Давайте перенесем это в другое место“. И он так и сделает», — добавил Трамп.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

