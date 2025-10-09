  • Поиск
Испанскому футболисту предъявили обвинения в жестоком сексуальном насилии

вчера, 09:26

28-летний нападающий испанского «Эльче» Рафа Мир получил обвинение в сексуальном насилии с применением жестокости.

Футболист предстанет перед судом 13 октября.

Мир и его друг Пабло обвиняются в том, что совершили насилие над 21-летней девушкой, с которой познакомились в ночном клубе. Потом они отправились к Миру домой, где он якобы напал на нее в ванной и бассейне.

Футболист и его товарищ затем были арестованы, но позднее их отпустили под залог.

Мир является воспитанником «Валенсии». Также, помимо прочего, он играл за такие клубы, как «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и «Севилья».

la-respect0
la-respect0
вчера в 19:04, ред.
Удивительно, как футболисты с огромным гонораром могут в такое вообще встревать )))).Да девок пруд пруди , куда пихнуть ... вообще, честно я в шоке ))).Сколько таких идиотов... Смешно, у них че , мозгов нет , член вместо него...
Брулин
Брулин
вчера в 15:46
XXI век. Очень легко уничтожить мужчину
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:25
"АкваМир и его друг 57"...)
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:20
Похоже с жиру бесятся. Или не дают))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:12
Им бабы добровольно не дают, штоле? Или адреналинчику по венам пустить хочется? Вот посадили бы обоих лет на несколько, там бы всласть натрахались. Поняли бы, что к чему...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:10
Сначала в ванной, потом в бассейне?
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:02
)...
jRest
jRest ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:59
Куда катится мир...
112910415
112910415
вчера в 09:50
до чего дошёл Мир ... )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:49
Еще одна решила бабла срубить? Раз поехала к нему домой о чем думала?
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 09:31
Какое отношение эта новость имеет к футболу? Я захожу сюда за новостями о спорте
