Испанскому футболисту предъявили обвинения в жестоком сексуальном насилии

28-летний нападающий испанского «Эльче» Рафа Мир получил обвинение в сексуальном насилии с применением жестокости.
Футболист предстанет перед судом 13 октября.
Мир и его друг Пабло обвиняются в том, что совершили насилие над 21-летней девушкой, с которой познакомились в ночном клубе. Потом они отправились к Миру домой, где он якобы напал на нее в ванной и бассейне.
Футболист и его товарищ затем были арестованы, но позднее их отпустили под залог.
Мир является воспитанником «Валенсии». Также, помимо прочего, он играл за такие клубы, как «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и «Севилья».