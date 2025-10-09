Испанскому футболисту предъявили обвинения в жестоком сексуальном насилии

1759991213

вчера, 09:26

28-летний нападающий испанского «Эльче» получил обвинение в сексуальном насилии с применением жестокости.

Футболист предстанет перед судом 13 октября.

Мир и его друг Пабло обвиняются в том, что совершили насилие над 21-летней девушкой, с которой познакомились в ночном клубе. Потом они отправились к Миру домой, где он якобы напал на нее в ванной и бассейне.

Футболист и его товарищ затем были арестованы, но позднее их отпустили под залог.

Мир является воспитанником «Валенсии». Также, помимо прочего, он играл за такие клубы, как «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и «Севилья».