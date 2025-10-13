Капитан «Урала» Бегич покинул расположение клуба из-за смерти отца

1760352974

13 октября 2025, 13:56

Футболист екатеринбургского «Урала» отправился на родину из-за смерти отца. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Выражаем самые искренние соболезнования нашему футболисту. Держись, Бега! Весь клуб с тобой», — говорится в сообщении команды.

В следующем официальном матче «Урал» сыграет в пятом раунде «пути регионов» Фонбет — Кубка России против воронежского «Факела» в гостях, встреча состоится 16 октября. «Урал» занимает четвертое место в Лиге Пари (Первой лиге) с 24 очками в 13 матчах.

Бегичу 32 года, он играет за «Урал» с сентября 2022 года. Защитник ранее выступал за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов».