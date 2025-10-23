 
 
 
Двукратный победитель Лиги чемпионов Карсон завершил карьеру футболиста

вчера, 20:39

Двукратный победитель Лиги чемпионов и бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

С лета 2025 года игрок находился в статусе свободного агента.

«После невероятного путешествия пора вешать перчатки, — написал Карсон. — Футбол дал мне все — воспоминания, дружбу и моменты, которые я никогда не забуду. Спасибо каждому товарищу по команде, тренеру, болельщику и клубу, которые были частью моего пути. Было честью разделить это с вами».

Карсону 40 лет, он является двукратным победителем Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы. В сезоне-2004/05 голкипер выиграл соревнование вместе с английским «Ливерпулем», проведя за тот розыгрыш один матч. Повторно выиграть Лигу чемпионов ему удалось в сезоне-2022/23 в составе английского «Манчестер Сити». В том сезоне он не провел ни одной игры за команду ни в одном из турниров. Также англичанин вместе с «Манчестер Сити» дошел до финала соревнования в сезоне-2020/21.

Вместе с «Ливерпулем» Карсон также выиграл Суперкубок УЕФА (2005) и Кубок Англии (2006). В составе «Манчестер Сити» футболист стал победителем Суперкубка УЕФА (2023), клубного чемпионата мира (2023), Суперкубка Англии (2024), четыре раза выиграл чемпионат Англии, дважды — Кубок лиги. За сборную Англии Карсон провел четыре матча: три товарищеских и один в рамках отбора на чемпионат Европы против команды Хорватии (2:3). Благодаря той победе хорватов в финальную часть европейского первенства вышла сборная России, которая стала бронзовым призером турнира.

По ходу карьеры Карсон играл за ряд английских клубов, среди которых «Лидс», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон», «Астон Вилла», «Вест Бромвич», «Уиган» и «Дерби Каунти». Сезоны-2011/12 и 2012/13 футболист провел в турецком «Бурсаспоре», дойдя до финала кубка страны (2012).

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:11
И я бы не помнил, но он в сити числился последние годы, только по этому и в курсе я немного о нем))
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:48
Если честно , то и забыл уже про него
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:30
.....Alex 67 предупреждает :
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:27
...стыдно признаться, Я его вообще нигде и никак не вспомню,во -
господин Серая Мышь или как надо брать всё, ничего не делая....! Браво,если не прав поправте,буду благодарен...!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:19
Сорок лет, можно и завершать карьеру. Хорошо играл, достойно завершил.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:07
У нас тоже есть такой победитель Лиги чемпионов - Матвей зовут
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:07, ред.
Только что прочитал информацию пользователя Инсаров о том, как ведёт себя в повседневной жизни футбольный арбитр Игорь Захаров Интернет разогрелся — есть общественный резонанс. Этого достаточно, чтобы правоохранительные органы обратили на него внимание. Не берусь утверждать, что это правда, но выглядит очень правдоподобно. Пусть разбирается те, кому положено — и с конфликтом на пешеходном переходе, и со штрафами ГИБДД.... Я думаю,, что этот человек не сможет больше судить футбольные. матчи..
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:52
Значит, ему можно сказать спасибо за Евро-08)
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:26
Последние годы он на лавке сити сидел и получал трофеи на халяву))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
Прилично поиграл даже по вратарским меркам...
Гость
