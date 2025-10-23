Двукратный победитель Лиги чемпионов Карсон завершил карьеру футболиста

1761241192

вчера, 20:39

Двукратный победитель Лиги чемпионов и бывший вратарь сборной Англии принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

С лета 2025 года игрок находился в статусе свободного агента.

«После невероятного путешествия пора вешать перчатки, — написал Карсон. — Футбол дал мне все — воспоминания, дружбу и моменты, которые я никогда не забуду. Спасибо каждому товарищу по команде, тренеру, болельщику и клубу, которые были частью моего пути. Было честью разделить это с вами».

Карсону 40 лет, он является двукратным победителем Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы. В сезоне-2004/05 голкипер выиграл соревнование вместе с английским «Ливерпулем», проведя за тот розыгрыш один матч. Повторно выиграть Лигу чемпионов ему удалось в сезоне-2022/23 в составе английского «Манчестер Сити». В том сезоне он не провел ни одной игры за команду ни в одном из турниров. Также англичанин вместе с «Манчестер Сити» дошел до финала соревнования в сезоне-2020/21.

Вместе с «Ливерпулем» Карсон также выиграл Суперкубок УЕФА (2005) и Кубок Англии (2006). В составе «Манчестер Сити» футболист стал победителем Суперкубка УЕФА (2023), клубного чемпионата мира (2023), Суперкубка Англии (2024), четыре раза выиграл чемпионат Англии, дважды — Кубок лиги. За сборную Англии Карсон провел четыре матча: три товарищеских и один в рамках отбора на чемпионат Европы против команды Хорватии (2:3). Благодаря той победе хорватов в финальную часть европейского первенства вышла сборная России, которая стала бронзовым призером турнира.

По ходу карьеры Карсон играл за ряд английских клубов, среди которых «Лидс», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон», «Астон Вилла», «Вест Бромвич», «Уиган» и «Дерби Каунти». Сезоны-2011/12 и 2012/13 футболист провел в турецком «Бурсаспоре», дойдя до финала кубка страны (2012).

