«Челси» сделал предложение тренеру «Ньюкасла»

вчера, 08:59

Согласно сообщениям, «Челси» сделал предложение менеджеру «Ньюкасл Юнайтед» заменить Энцо Мареску.

18-месячный период работы Марески на «Стэмфорд Бридж» подошел к концу в Новый год после серии разногласий между 45-летним тренером и руководством клуба.

Лиам Росеньор, нынешний главный тренер «Страсбура», клуба, который также входит в группу BlueCo вместе с «Челси», является фаворитом на замену Марески.

Однако, как сообщает The Sunday Express, «Челси» обратился к Хау и провел переговоры с представителями 48-летнего тренера. В отчете также говорится, что Хау получит «значительное повышение зарплаты», если решит перейти на «Стэмфорд Бридж», а руководство «Челси» «высоко ценит» менеджера «Ньюкасла».