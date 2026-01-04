Top.Mail.Ru
«Челси» сделал предложение тренеру «Ньюкасла»

вчера, 08:59

Согласно сообщениям, «Челси» сделал предложение менеджеру «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау заменить Энцо Мареску.

18-месячный период работы Марески на «Стэмфорд Бридж» подошел к концу в Новый год после серии разногласий между 45-летним тренером и руководством клуба.

Лиам Росеньор, нынешний главный тренер «Страсбура», клуба, который также входит в группу BlueCo вместе с «Челси», является фаворитом на замену Марески.

Однако, как сообщает The Sunday Express, «Челси» обратился к Хау и провел переговоры с представителями 48-летнего тренера. В отчете также говорится, что Хау получит «значительное повышение зарплаты», если решит перейти на «Стэмфорд Бридж», а руководство «Челси» «высоко ценит» менеджера «Ньюкасла».

Ангел неБесГрешен
вчера в 14:41
Не думаю, что они смогут бороться с шейхами в зарплате тренеру...
Stalker-ato
вчера в 13:41
Шило на мыло, Челси нужен тренер который умеет работать с молодежью и раскрывать потенциал молодых футболистов, в идеале это Клоп но он к нам не пойдет, Нигельсман из сборной ФРГ то же не пойдёт, из свободных это Хави, но видимо руководство продолжает дурковать и как я писал,поменяет шило на мыло.
CCCP1922
вчера в 12:59
А что, Ньюкасл экономит на зарплате тренера? Собственно он и не достиг ничего...
Вещий
вчера в 12:58
Надеюсь этого не случится и Эдди Хау из нормального здорового Ньюкасла не уйдёт в Челси с их безумной селекцией
drug01
вчера в 11:12
Не в тренере дело! Надо вернуть Абрамовича..
2qu2z6jhfru7
вчера в 10:28
Эдик ничем не лучше Энцо
STVA 1
вчера в 10:08
Вряд ли из этого что-то получится
sv_1969
вчера в 10:06
А у сорок они спросили? Думаю нет
shur
вчера в 09:48
...и не только зарплата, под бок к Королю...!!!
Comentarios
вчера в 09:39
Хави неплохой вариант умеет молодежь направить
пират Елизаветы
вчера в 09:33
лучше Хави или Росеньора.
новый тренер, кто бы он не был, все проблемы Челси мгновенно не решит.
b5x7b3uf292y
вчера в 09:01
Сороки от этого только потеряют
