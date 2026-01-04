«Баварии» предложили подписать Осимхена

1767510773

вчера, 10:12

Звезда «Галатасарая» был через посредника предложен «Баварии».

Нигериец открыт для перехода в «Баварию», но проблема заключается в том, что в случае возможного трансфера он будет лишь вторым выбором в атаке после Харри Кейна.

Позиция самой «Баварии» заключается в том, что привлечение Осимхена будет актуально только в случае ухода Кейна, а это вряд ли произойдет раньше лета 2027 года.

«Бавария» также взяла в аренду у «Челси» Николаса Джексона до конца сезона в качестве запасного игрока. У мюнхенцев есть опция на покупку, но она вряд ли будет реализована.

Контракт Осимхена с «Галатасараем» действует до лета 2029 года.