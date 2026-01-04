Top.Mail.Ru
«Баварии» предложили подписать Осимхена

вчера, 10:12

Звезда «Галатасарая» Виктор Осимхен был через посредника предложен «Баварии».

Нигериец открыт для перехода в «Баварию», но проблема заключается в том, что в случае возможного трансфера он будет лишь вторым выбором в атаке после Харри Кейна.

Позиция самой «Баварии» заключается в том, что привлечение Осимхена будет актуально только в случае ухода Кейна, а это вряд ли произойдет раньше лета 2027 года.

«Бавария» также взяла в аренду у «Челси» Николаса Джексона до конца сезона в качестве запасного игрока. У мюнхенцев есть опция на покупку, но она вряд ли будет реализована.

Контракт Осимхена с «Галатасараем» действует до лета 2029 года.

Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:00
Спасибо за добрые слова, Артём!!! Взаимно!!!!!!! Полностью согласен с тобой по всем пунктам!!! Действительно, ничего не могу сказать про Осимхена сейчас, давно не видел. Но когда он забивал и тащил Наполи, всегда восторгался его игрой и был страшно огорчен, после того, как лучшего игрока Серии А отдали обычному проходимцу, полгода пропадавшему неизвестно где. Пока Бавария будет держаться мертвой хваткой за Кейна, ничего хорошего из этого не будет. Он фактически занимает чужое место. Провалил три ЛЧ, забивает, но тоже не регулярно- только в Бундесе, но руководству выгодней держать такого возрастного игрока, чем найти перспективного на эту позицию.
Еще раз, тебя Дружище- с Новым Годом, со всеми вытекающими, то-есть- со ЗДОРОВЬЕМ- это главное!!!!!!!)))))))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50
Приветствую и тебя, Витя!!!С Новым Годом, а в нем и здоровья , и удач( куда без ни), и хорошего футбола!
Я искренне ценю тебя как футбольного аналитика, читаю твои комментарии, замечания и переписки: интересно.
Прочитал твой комментарий - ответ на мое желание узнать твоё мнение: соглашусь с тобой .
Время покажет, ибо за год-два иной футболист так истощит себя и морально, и физически, что превращается в заурядности.
Не каждый талант приживался в Баварии ( такой это клуб) - клуб основательный, фундаментальный ,с великими традициями...
Были и остались сомнения со мной, но и твое мнение игнорировать не буду: ты в моих глазах личность авторитетная, и говорю это я серьезно.
На сайте есть не очень много, если честно, не фанатиков одного клуба, а серьезных авторов, с кем можно не ругаться(фу !), а поговорить, даже споря.
Жаль, что с тобой спорить не получается: сам думаю так-же.
Витя, ещё раз спасибо за отклик.Еже раз с Новым Годом! Жму руку!
Шуня771
Шуня771 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 19:18
Спасибо!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:13
Артем Сергеевич.
Спасибо за пожелания...
Capral
Capral
вчера в 18:05
В переход Осимхена в Баварию я не верю. Но если, всё же, переход состоится, то никто на лавке держать нигерийца не будет. За такие деньги, скупое руководство Баварии заставит его пахать до седьмого пота. Другое дело- как быть с Кейном...
Groboyd
Groboyd
вчера в 17:39
В принципе он как раз под футбол Баварии при Компани. Но естественно, пока есть Кейн, нигерийца в мюнхенском клубе не будет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:15
Не нравится Осимхену Турция? В Германии 🇩🇪 сейчас подрастает свое поколение талантов.
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:39
Это при одном только условии, если Кейн уйдёт, что маловероятно. А так Осимхен не нужен, на подмене есть Джексон, при надобности могут продлить аренду.
Шуня771
Шуня771 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 14:06
"Того же желани всем-всем, кто прочитает мой коммент."

Спасибо Артем ...(извиняюсь, не знаю как по батюшке)
Взаимно - всех благ в Новом году.
mun76b3ues2r
mun76b3ues2r
вчера в 13:02
Баварию сейчас всё устраивает, они не привыкли зря деньги тратить
lotsman
lotsman
вчера в 13:00
Это всего лишь предложение, на которое немцы не обратят внимания, скорее всего.
shlomo
shlomo
вчера в 12:51
Ну не знаю... Нужно было оставаться в Наполи и от туда переходить в топ клубы, сейчас уже сложнее....
Шуня771
Шуня771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:42
А он сам захочет идти в клуб который сейчас, мягко говоря, не ТОП (1:0 от Бенфики, 2:0 (Кубок) от ПСЖ, Арсенал не заметил, в одну калитку 3:1)
С его амбициями...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:39
Осимхена в Барсу.
Увы.
Лапорта хочет звёздного нападающего.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:12
Думаю подписание Вити сейчас это не вариант
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:48
Как по мне, Баварии сейчас не нужен новый, дорогостоящий форвард, при живом то Кейне! Да, надо думать о будущем, т.к Кейн не молодеет и нужна будет ему замена, но Осимхен прямо сейчас точно не тот вариант. Виктор не станет тихо смирно сидеть на банке и ждать своих игровых минут! Он лидер, эгоист, ему нужно быть номер 1, но первым пока еще будет Кейн!!! Поэтому, если немцы действительно захотят брать Осимхена, то тогда лучше продать Кейна. Покупателей на англичанина точно найдут, да и млн. 50-65 думаю легко смогут заработать.
А если, все же сдеоают ставку на Кейна, то можно найти игрока, который и на скамейке будет сидеть спокойно, и свои минуты отработает отлично! К примеру мой земляк Шомуродов (это не пиар), играет в скромном Башакшехире, является лучшим бомбардиром турецкой Супер Лиги, трудолюбивый прессингующий игрок...
Или вариант с Жезусос. Да, рискованный, но когда Габи в форме, это просто машина для постоянного прессинга
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 11:04, ред.
Приветствую, Дружище!!!
Взаимно, Артем!!!!!!! Тебя с Новым Годом- и как не банально- но ЗДОРОВЬЯ прежде всего, и конечно же Счастья, в любом его виде!!!!!!!
Артем, я давно не видел Осимхена, поэтому и сказать ничего не могу. Если говорить о прежнем Осимхене, то он мне нравился всегда, и именно его я хотел видеть в Баварии на замену Кейну. В Наполи он был лидером, тащил команду, обострял... Но в каком он сейчас состоянии, затрудняюсь сказать. Думаю немцы не подпишут его, свой игровой пик, как вне видится он прошел... Ну и потом, не очень себе представляю, как его гармонично вписать с Кейном. Они оба, в штрафной- это будет перебор, игровое стадо и толкотня. В этом случае, кто-то один, но не оба сразу. Специалисты предлагали Диаса попробовать в ЦН, но исключительно, с переводом Кейна в центр поля. Вобщем, не знаю, но думаю не подпишут Осимхена.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:50
Турки выкатят 80-100 лямов...
А стоит ли столько?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 10:40
Никогда не видел в Осимхене нечто выдающееся...
Игрок одного- двух фартовых сезонов , вертлявый футболист, да, местечковый дриблер...
Но Бавария ! Футболист Осимхен с огромным эго человек, с большими амбициями ( не по чину, добавлю) на вторых ролях? Непонятно для меня.
Может, Capral, если прочитает мой комментарий, объяснит мне этот случай?
Р.S. Витя, с Новым Годом !
С опозданием поздравляю, извини, но так получилось( причину, думаю, ты знаешь).
Здоровья тебе, хороших дней побольше в НГ.
Того же желани всем-всем, кто прочитает мой коммент.
И модераторам с пожеланиями удач в новом году!
xcvmnj4ecm8n
xcvmnj4ecm8n
вчера в 10:29
Витёк бы им пригодился
