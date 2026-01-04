«Баварии» предложили подписать Осимхена

Звезда «Галатасарая» Виктор Осимхен был через посредника предложен «Баварии».
Нигериец открыт для перехода в «Баварию», но проблема заключается в том, что в случае возможного трансфера он будет лишь вторым выбором в атаке после Харри Кейна.
Позиция самой «Баварии» заключается в том, что привлечение Осимхена будет актуально только в случае ухода Кейна, а это вряд ли произойдет раньше лета 2027 года.
«Бавария» также взяла в аренду у «Челси» Николаса Джексона до конца сезона в качестве запасного игрока. У мюнхенцев есть опция на покупку, но она вряд ли будет реализована.
Контракт Осимхена с «Галатасараем» действует до лета 2029 года.
Взаимно, Артем!!!!!!! Тебя с Новым Годом- и как не банально- но ЗДОРОВЬЯ прежде всего, и конечно же Счастья, в любом его виде!!!!!!!
Артем, я давно не видел Осимхена, поэтому и сказать ничего не могу. Если говорить о прежнем Осимхене, то он мне нравился всегда, и именно его я хотел видеть в Баварии на замену Кейну. В Наполи он был лидером, тащил команду, обострял... Но в каком он сейчас состоянии, затрудняюсь сказать. Думаю немцы не подпишут его, свой игровой пик, как вне видится он прошел... Ну и потом, не очень себе представляю, как его гармонично вписать с Кейном. Они оба, в штрафной- это будет перебор, игровое стадо и толкотня. В этом случае, кто-то один, но не оба сразу. Специалисты предлагали Диаса попробовать в ЦН, но исключительно, с переводом Кейна в центр поля. Вобщем, не знаю, но думаю не подпишут Осимхена.
Взаимно, Артем!!!!!!! Тебя с Новым Годом- и как не банально- но ЗДОРОВЬЯ прежде всего, и конечно же Счастья, в любом его виде!!!!!!!
Артем, я давно не видел Осимхена, поэтому и сказать ничего не могу. Если говорить о прежнем Осимхене, то он мне нравился всегда, и именно его я хотел видеть в Баварии на замену Кейну. В Наполи он был лидером, тащил команду, обострял... Но в каком он сейчас состоянии, затрудняюсь сказать. Думаю немцы не подпишут его, свой игровой пик, как вне видится он прошел... Ну и потом, не очень себе представляю, как его гармонично вписать с Кейном. Они оба, в штрафной- это будет перебор, игровое стадо и толкотня. В этом случае, кто-то один, но не оба сразу. Специалисты предлагали Диаса попробовать в ЦН, но исключительно, с переводом Кейна в центр поля. Вобщем, не знаю, но думаю не подпишут Осимхена.
А если, все же сдеоают ставку на Кейна, то можно найти игрока, который и на скамейке будет сидеть спокойно, и свои минуты отработает отлично! К примеру мой земляк Шомуродов (это не пиар), играет в скромном Башакшехире, является лучшим бомбардиром турецкой Супер Лиги, трудолюбивый прессингующий игрок...
Или вариант с Жезусос. Да, рискованный, но когда Габи в форме, это просто машина для постоянного прессинга
А если, все же сдеоают ставку на Кейна, то можно найти игрока, который и на скамейке будет сидеть спокойно, и свои минуты отработает отлично! К примеру мой земляк Шомуродов (это не пиар), играет в скромном Башакшехире, является лучшим бомбардиром турецкой Супер Лиги, трудолюбивый прессингующий игрок...
Или вариант с Жезусос. Да, рискованный, но когда Габи в форме, это просто машина для постоянного прессинга