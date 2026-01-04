Top.Mail.Ru
«Тоттенхэм» намерен осуществить несколько крупных трансферов в январе

вчера, 10:09

«Тоттенхэм» на следующей неделе начнет активные действия на трансферном рынке в надежде, что агрессивная борьба за элитных игроков приведет к настоящему прорыву в улучшении общего уровня команды.

Тренер Томас Франк, который испытывает некоторое давление со стороны болельщиков, пока что может рассчитывать на полную поддержку руководства клуба в течение этого трансферного окна и имеет право голоса в вопросах стратегии «Тоттенхэма» по укреплению состава.

«Шпоры» определили флангового нападающего и левого защитника как ключевые позиции, требующие усиления. Клуб уже продал Бреннана Джонсона в «Кристал Пэлас» и теперь ставит подписание нападающего в приоритет на ближайшие дни, поскольку хочет найти ему замену в составе.

«Тоттенхэм» изучает кандидатуру Яна Диоманде из «РБ Лейпциг», а также оценивает пару игроков «Манчестер Сити» Савио и Оскара Бобба, а также крайнего полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша.

В настоящее время рассматриваются дополнительные варианты усиления атаки, в том числе кандидатуры Омара Мармуша и Кристоса Цолиса из «Брюгге».

Из Бразилии также поступают сообщения о том, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Сантоса» Соузу. Хотя этот интерес еще не подтвержден, он соответствует желанию клуба усилить левый край обороны.

ewcx8rej5bg6
ewcx8rej5bg6
вчера в 18:04
Супер игроков все равно не купить, надежда на то, что кто-нибудь все же засверкает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:22
если МанСити купит Семеньо, тогда Савио и Оскара Бобба на выход.
Гвардиола не любит, когда в состав больше 25 игроков.
Тоттенхэму такие игроки пригодятся.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:08
Слишком много стало богатых клубов... На всех хороших игроков может и не хватить. Опять будут поднимать зарплату? Что ещё делать для привлечения внимания футболистов? Пузырь продолжает надуваться... Интересно, как скоро он лопнет?
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:55
Тоттенхэм начал карманы выворачивать...:)))
u5exen5mgjpe
u5exen5mgjpe
вчера в 12:37
    sv_1969
    sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Как бы этот прорыв крахом не закончился
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    вчера в 11:50
    Пора укрепить состав для улучшения результатов и качества демонстрируемой игры.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:18
    Будем следить, за агрессивным прорывом ТТХ, сначала на трансферном рынке, ну а затем в АПЛ...
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 11:13
    Шпорам действительно нужно усиливать атаку, только вот помимо фланговых игроков им бы еще взять игрока, который будет выполнять роль Меддисона и игрока в центр поля.
    Вообще, если шпоры действительно доверяют Франку и готовы дать ему время на построение команды, то отличным вариантом для них было бы переманить Кевина Шаде и Миккеля Дамсгорда из Брентфорда. Эти парни адаптированы в лиге, хорошо знакомы тренеру, плюс уже точно готовы сделать шаг вперед, покинув "пчел"! Плюс если удастся взять Бобба и Мармуша, то атака у шпор будет одной из лучшей и разнообразной в Лиге!
    ts364dcvmfn6
    ts364dcvmfn6
    вчера в 11:01
    Надо как-то реанимировать шпор, а то можно доиграться до вылета из Лиги
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:59
    Тоттенхэм поставил себе задачу - войти в лидирующюю группу. Для этого ему нужно мощное усиление в атакующих линиях.
