«Тоттенхэм» намерен осуществить несколько крупных трансферов в январе

вчера, 10:09

«Тоттенхэм» на следующей неделе начнет активные действия на трансферном рынке в надежде, что агрессивная борьба за элитных игроков приведет к настоящему прорыву в улучшении общего уровня команды.

Тренер Томас Франк, который испытывает некоторое давление со стороны болельщиков, пока что может рассчитывать на полную поддержку руководства клуба в течение этого трансферного окна и имеет право голоса в вопросах стратегии «Тоттенхэма» по укреплению состава.

«Шпоры» определили флангового нападающего и левого защитника как ключевые позиции, требующие усиления. Клуб уже продал Бреннана Джонсона в «Кристал Пэлас» и теперь ставит подписание нападающего в приоритет на ближайшие дни, поскольку хочет найти ему замену в составе.

«Тоттенхэм» изучает кандидатуру из «РБ Лейпциг», а также оценивает пару игроков «Манчестер Сити» и , а также крайнего полузащитника «Монако» .

В настоящее время рассматриваются дополнительные варианты усиления атаки, в том числе кандидатуры Омара Мармуша и Кристоса Цолиса из «Брюгге».

Из Бразилии также поступают сообщения о том, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Сантоса» Соузу. Хотя этот интерес еще не подтвержден, он соответствует желанию клуба усилить левый край обороны.