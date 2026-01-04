«Тоттенхэм» намерен осуществить несколько крупных трансферов в январе

«Тоттенхэм» на следующей неделе начнет активные действия на трансферном рынке в надежде, что агрессивная борьба за элитных игроков приведет к настоящему прорыву в улучшении общего уровня команды.
Тренер Томас Франк, который испытывает некоторое давление со стороны болельщиков, пока что может рассчитывать на полную поддержку руководства клуба в течение этого трансферного окна и имеет право голоса в вопросах стратегии «Тоттенхэма» по укреплению состава.
«Шпоры» определили флангового нападающего и левого защитника как ключевые позиции, требующие усиления. Клуб уже продал Бреннана Джонсона в «Кристал Пэлас» и теперь ставит подписание нападающего в приоритет на ближайшие дни, поскольку хочет найти ему замену в составе.
«Тоттенхэм» изучает кандидатуру Яна Диоманде из «РБ Лейпциг», а также оценивает пару игроков «Манчестер Сити» Савио и Оскара Бобба, а также крайнего полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша.
В настоящее время рассматриваются дополнительные варианты усиления атаки, в том числе кандидатуры Омара Мармуша и Кристоса Цолиса из «Брюгге».
Из Бразилии также поступают сообщения о том, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Сантоса» Соузу. Хотя этот интерес еще не подтвержден, он соответствует желанию клуба усилить левый край обороны.
Вообще, если шпоры действительно доверяют Франку и готовы дать ему время на построение команды, то отличным вариантом для них было бы переманить Кевина Шаде и Миккеля Дамсгорда из Брентфорда. Эти парни адаптированы в лиге, хорошо знакомы тренеру, плюс уже точно готовы сделать шаг вперед, покинув "пчел"! Плюс если удастся взять Бобба и Мармуша, то атака у шпор будет одной из лучшей и разнообразной в Лиге!
Вообще, если шпоры действительно доверяют Франку и готовы дать ему время на построение команды, то отличным вариантом для них было бы переманить Кевина Шаде и Миккеля Дамсгорда из Брентфорда. Эти парни адаптированы в лиге, хорошо знакомы тренеру, плюс уже точно готовы сделать шаг вперед, покинув "пчел"! Плюс если удастся взять Бобба и Мармуша, то атака у шпор будет одной из лучшей и разнообразной в Лиге!