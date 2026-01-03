Top.Mail.Ru
«Крузейро» достиг договоренности о контракте с игроком «Зенита» Жерсоном

вчера, 23:03

Бразильский «Крузейро» достиг соглашения по условиям контракта с футболистом петербургского «Зенита» Жерсоном. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Экрем Конур.

По информации источника, «Зенит» запрашивал за полузащитника €40 млн, однако цену удалось снизить.

В нынешнем сезоне 28-летний Жерсон провел за «Зенит» 12 матчей в чемпионате России и забил 1 мяч. Он перешел в петербургскую команду из «Фламенго» летом 2025 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:28
Вся соль в этом и есть; сказать много чего, а о главном ни гу-гу...
Да и не скажут никогда правды ...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 10:24
Кто и зачем его брал ? Денег много на эксперименты ? Всё понимаю, живём в недоделанном капитализме, но ведь и ответственность должна быть у руководителей !?
,,Газпром" все же не только частная компания, но и государственная ! Контроль государства за компанией есть вообще?
Или все повязаны? Купили- продали- потеряли и все щито-коыто, виновных нет?
А деньги где?
adekvat
adekvat
сегодня в 06:57
Купи продай, сдыхают в замен еще пару превизут.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:09
Так за сколько продают игрока?
Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:14
Взаимно - С Новым годом с новым счастьем и по возможности хорошего здоровья !
А с Венесуэлой вроде другие "договаривались"...
Но это политика - и ну её " в баню" - её и так "выше крышы"...
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:44
...Северной Столице наше Вам с кисточкой! С новым Годом и всех благ! Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:42
Этап карьеры может оказаться очень недолгим. Видимо решил, что уже относительно поздний этап карьеры лучше провести на родине.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:39
Нечего место занимать....
С первой минуты выглядел инородным телом...
За 12 матчей ни разу не ускорился....пришёл думая что одолжение сделал....
Хорошо хоть такой товар обратно в Бразилию можно сдавать....благо чек сохранился....да ещё и в деньгах слегка выиграть....
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:39
...С Новым Годом,Бро! Здоровья и всех благ! Попробую сострить,
аккуратно! "Знают бразильцы когда догавариватся - в новогодние праздники ", Венесуэла кажется с Бразилией граничит?!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:09, ред.
"Однако цену удалось снизить". - Знают бразильцы когда договариватся - в новогодние праздники...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:59
Сторговались -то на сколько? 39900 или 15 лимонов? Самое главное не сказано...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:48
Ппц! Круговорот бразил в Зените))
