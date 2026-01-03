«Крузейро» достиг договоренности о контракте с игроком «Зенита» Жерсоном

Бразильский «Крузейро» достиг соглашения по условиям контракта с футболистом петербургского «Зенита» Жерсоном. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Экрем Конур.
По информации источника, «Зенит» запрашивал за полузащитника €40 млн, однако цену удалось снизить.
В нынешнем сезоне 28-летний Жерсон провел за «Зенит» 12 матчей в чемпионате России и забил 1 мяч. Он перешел в петербургскую команду из «Фламенго» летом 2025 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.
С первой минуты выглядел инородным телом...
За 12 матчей ни разу не ускорился....пришёл думая что одолжение сделал....
Хорошо хоть такой товар обратно в Бразилию можно сдавать....благо чек сохранился....да ещё и в деньгах слегка выиграть....
