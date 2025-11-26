Top.Mail.Ru
 
 
 
Юран рассказал о совете, который ему дал Симонян

сегодня, 10:31

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Никита Симонян говорил, что для достижения больших высот в футболе необходим характер и стремление к самосовершенствованию. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал чемпион России 1999 года в составе московского «Спартака» Сергей Юран.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Никита Павлович — настоящая легенда, — сказал Юран. — Мне запомнился один его совет: „Если хочешь добиться больших высот в футболе, то нужен характер, ты всегда должен быть голодным и амбициозным, а если достиг определенных высот, ни в коем случае не останавливайся. Выжимай из себя максимум, совершенствуйся“. Очень обаятельный человек, простой в общении. С ним всегда можно было поговорить на любые темы. Мы с интересом слушали рассказы Симоняна о футбольной карьере».

«Печально, когда мэтры советского и российского футбола уходят из жизни. Светлая память Никите Павловичу», — добавил он.

Все комментарии
54xu9xzwegcs
54xu9xzwegcs
сегодня в 11:55
Юран добился определенных результатов, прислушался к совету ветерана
Гость
