Мацуев считает, что Карпину повредило совмещение постов в клубе и сборной

сегодня, 11:24

Совмещение постов в клубе и сборной России по футболу привело к уходу из московского «Динамо». Такое мнение в интервью высказал народный артист РФ , пианист Денис Мацуев.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», мотивируя это решение сосредоточиться на сборной. На тот момент команда занимала 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«По результатам матчей, конечно, это было предсказуемым итогом, — сказал Мацуев. — Совмещение должностей — это всегда лотерея, получится или нет. Я не помню, кто добивался успеха одновременно в двух командах. Наверное, только Валерий Лобановский, под чьим руководством сборная заняла в 1988 году второе место на чемпионате Европы, но там костяк команды был динамовский, — сказал Мацуев. — Можно еще вспомнить Леонида Слуцкого, работавшего в ЦСКА и выводившего при этом сборную России на Евро».

«Но это, скорее, счастливые исключения, которые только подтверждают правило: совмещать позицию тренера клубной команды и сборной одновременно — это крайне рискованное и чаще всего неудачное решение. А еще и Константин Бесков совмещал руководство сборной страны с тренерской работой в „Спартаке“, он выходил с командой на чемпионат мира 1982 года. Если помните, тогда впервые использовали формат с двумя групповыми этапами, и выиграй мы у поляков, то вышли бы в полуфинал. Как я уже сказал, такие случаи — исключения из правил, и в основном все заканчивается для тренера печально», — добавил он.