Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мацуев считает, что Карпину повредило совмещение постов в клубе и сборной

сегодня, 11:24

Совмещение постов в клубе и сборной России по футболу привело к уходу Валерия Карпина из московского «Динамо». Такое мнение в интервью высказал народный артист РФ, пианист Денис Мацуев.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», мотивируя это решение сосредоточиться на сборной. На тот момент команда занимала 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«По результатам матчей, конечно, это было предсказуемым итогом, — сказал Мацуев. — Совмещение должностей — это всегда лотерея, получится или нет. Я не помню, кто добивался успеха одновременно в двух командах. Наверное, только Валерий Лобановский, под чьим руководством сборная заняла в 1988 году второе место на чемпионате Европы, но там костяк команды был динамовский, — сказал Мацуев. — Можно еще вспомнить Леонида Слуцкого, работавшего в ЦСКА и выводившего при этом сборную России на Евро».

«Но это, скорее, счастливые исключения, которые только подтверждают правило: совмещать позицию тренера клубной команды и сборной одновременно — это крайне рискованное и чаще всего неудачное решение. А еще и Константин Бесков совмещал руководство сборной страны с тренерской работой в „Спартаке“, он выходил с командой на чемпионат мира 1982 года. Если помните, тогда впервые использовали формат с двумя групповыми этапами, и выиграй мы у поляков, то вышли бы в полуфинал. Как я уже сказал, такие случаи — исключения из правил, и в основном все заканчивается для тренера печально», — добавил он.

Подписывайся в ВК
Все новости
Юран рассказал о совете, который ему дал Симонян
Сегодня, 10:31
Кононов рассказал, что Симонян поддерживал его в «Спартаке»
Вчера, 20:43
Карпин больше не планирует совмещать работу в сборной и в клубе
Вчера, 14:35
Ву считает, что на матче «Спартак» — ЦСКА была отличная атмосфера
Вчера, 12:16
Шишкарев считает Симоняна примером любви к футболу
24 ноября
Симонян был тем, с кого хотелось брать пример — президент «Урала» Иванов
24 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:01
Правильное решение Валеры......, ведь готовить сборную к товарняками с брунеями и замбиями непосильный труд
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:00
Да как тебе сказать, я всё надеюсь, что ты, однажды, все таки признаешь тренерскую ограниченность Флика. А вчера, ещё одна неприятность- не было Щесны в воротах...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:59
К чему тогда вопросы ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:57
А мне и не обязательно тебя лишний раз читать, потому что Флик, всегда будет прав.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:56, ред.
Зачем ? Валера - тренер сборной страны, где я живу. Тренер сборной, у которой только одно название, как не прискорбно. А , кстати, тебе самому зачем ? Тебя Маншафт должен больше волновать, - там дела далеко не радужные...

По Барселоне.
Я всё написал в болтанке по теме матча. Причины указал. Ты не читал ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:50
Зачем тебе Валера? Посмотри, что с Барселоной творится...
Кстати, я картину закончил, скоро представлю.
Alex_67
Alex_67 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:46
Теперь это мнение никому не. Нужно.
Capral
Capral
сегодня в 11:46, ред.
Терпеть не могу, когда разные около футбольные люди болтают о футболе. Ещё и Лобановского вспомнил. Лобан всё киевское Динамо брал в сборную, поэтому и проблем не было. У Карпина ситуация другая: фактически, несуществующая сборная, два раза в году играющая товарняки с кем попало, без официальных игр и без напряга. В Динамо не получилось по ряду причин. Но я считал и считаю, что Валера зря ушел. Он обязан был дотянуть до зимы, а весной, с выходом всех игроков основы попытаться наладить игру. Но как пишет сам Карпин, в команде не было дисциплины, игроки не выполняли и не понимали тренерских требований. У Карпина в Динамо, получилась похожая ситуация, как у Б.П.Кулагина в сборной СССР, в 70-х, когда знаменитый тренер писал, что игроки его не понимают, а отдельные, просто не считаются с его мнением.
Я никогда не видел в Карпине футбольного поэта, тем более лирика, но считал и считаю его тренером, умеющего организовать порядок в игре, не допускающего игровых нарушений и перекосов.
И вообще, тему Карпина в Динамо давно пора забыть и закрыть. Пусть Валера найдет себя в другой команде!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:43, ред.
Надо было продолжать играть с Брунеями, тогда ниче не мешало бы))
particular
particular
сегодня в 11:41
Видимо, в своё время, руководству Динамо не хватало мнения пианиста...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:26
Вон, оказывается, как !!!
А я то, блин, думаю, чёж у Валеры так не прёт то ??!! А оно вон как оно .....!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 