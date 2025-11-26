Top.Mail.Ru
 
 
 
Играющий тренер костромского «Спартака» продолжит выходить на поле

сегодня, 08:08

Защитник и играющий тренер костромского «Спартака» Сергей Пучков планирует продолжать выступать за команду после текущего сезона.

13 сентября пресс-служба «Спартака» сообщила, что 40-летний Пучков возобновил карьеру и вошел в состав команды.

«Для меня это второе возобновление карьеры, была до этого пауза семилетняя, поэтому для меня ничего нового не произошло, — сказал Пучков. — Посмотрим [сколько еще поиграю], чемпионат доиграем, а там будет видно. В планах [еще несколько лет поиграть] есть, но все будет зависеть от результатов, игр и предстоящих сборов».

Пучков является воспитанником академии московского «Спартака», выступал за молодежную команду киевского «Динамо» и подмосковный «Долгопрудный». В 2019 году он завершил профессиональную карьеру.

Спартак Кс  Пучков Сергей
Источник: itar-tass.com Фото: ФК Спартак Кострома
