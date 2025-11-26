Top.Mail.Ru
 
 
 
Юран считает, что главный тренер «Спартака» должен жить командой

сегодня, 12:02

Человек, занимающий пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак», должен жить командой и отдавать ей всего себя, этого зачастую не хватает иностранным специалистам. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал чемпион России 1999 года в составе «Спартака» Сергей Юран.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера клуба серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Вадим Романов.

"Почему-то делается ставка на иностранцев, и каков итог? Только [итальянец Массимо] Каррера выиграл чемпионат, да и то, ту команду комплектовал [Дмитрий] Аленичев, — сказал Юран. — А порой ты вообще не знаешь иностранца, который встает у руля такого великого клуба. Нельзя же так относиться к болельщикам, к «Спартаку».

«Иностранец, который приходит в этот клуб, должен четко понимать: для „Спартака“ есть только одно место — первое, нужно жить этой командой. Иностранцы этого не делают, у них другой подход: подписали контракт, есть неустойка, пошло — пошло, не получилось — выплатите деньги, и я поехал. Вот и все. А „Спартаком“ надо жить, в полной мере осознавать, куда ты попал», — добавил он.

ddjhyunyqzk3
ddjhyunyqzk3
сегодня в 14:10
У Спартака не будет успеха с любым тренером покуда команду из середины таблицы не прекратят называть великой, народной, команду с Великими традициями и прочая.
s556tferutnu
s556tferutnu
сегодня в 14:09
Юрана можно попробовать в Спартак, думаю у него получится
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:05
Жить , учиться и работать с иностранцами можно было и в РФ, до известных событий, что мне с успехом и довелось по жизни.
Тебя здесь нет сколько ? 20-30 лет ? Ты не можешь пропустить через себя то, что здесь сейчас творится...
8ptkfqgbu7rp
8ptkfqgbu7rp
сегодня в 14:05
Так было в прошлом, сейчас все живут деньгами.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:59
Полностью согласен только с первым пунктом, во всем остальном нет. Особенно в системности иностранцев.))) Макс, ну сколько раз тебе говорить- эмиграция не туризм. Чтобы понять жизнь за границей надо здесь жить, лечиться, учиться и работать. Всё остальное- лирика.
Capral
Capral
сегодня в 13:54
С Юраном можно согласиться, а можно и не согласиться. Что значит команду комплектовал Аленичев? Да, комплектовал и собирал один тренеp, а готовил и играл уже другой. Никогда не понимал значения "багаж" предыдущего тренера. Физика от предыдущего тренера, да, какое-то время еще может действовать. Но Каррера провел самостоятельно полноценный сезон, сам ставил игру, выбирал тактику, изучал соперника, готовил игроков, поэтому и чемпионство- это однозначно его заслуга.

Рассуждения Юрана и Чести и Совести в Спартаке, увы, давно себя изжилu. Мне, как человеку беззаветно преданному советскому футболу и помнящему советский Спартак, конечно, хотелось бы видеть, еще, тот, бесстрашный Клуб, который во все времена, всегда, в любом своём состоянии, на любого соперника шел с открытым забралом!!! Но разве сейчас, возможно вернуть былые Великие и Славные традиции Величайшего советского Клуба, когда многое потеряно и откровенно говоря, растоптано...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:27, ред.
Комлектовал Аленичев, а на поле выводил, тренировал тоже Аленичев ? Расстановку на игру, задачи игрокам в поле, корректировки во время перерыва, замены игроков по итогу встреч..., это всё тоже - Аленичев ?))) Такую хрень Юран несёт - уши вянут.

Окромя ... интересно было бы спросить Юрана... Если тренер балбес по своей сути, то какое имеет значение его нац. принадлежность ? Поставь к примеру русского дурака у руля только лишь из-за того, что он "живёт" днём/ ночью командой и ??!! Типа эффект будет Wow ? Поставьте щас Бубного или Онопко... Эти только и будут жить командой... Они вам так нарулят, что Станок ангелочком покажется!

У иностранцев, как тренеров, есть свои жирные плюсы. Это люди, в большинстве своём, системные и главное - не повязанные порочными связями с РПЛловской и олигархической шайкой- лейкой. Бескомпромиссность в этом вопросе у наших отсутствует напрочь, поэтому игры достойной современного мирового уровня не будет. Чисто диалектически не будет.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 13:02
Юран поднял НН с колен, теперь в Спартак метит
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:13, ред.
Да понятно почему делается ставка на иностранцев. Делается ставка не на простых причём иностранцев, а в идеале медийных личностей. Потому что во главе угла у Лукойла не футбол, а рекламные эффекты, футбол постольку поскольку, в районе 5го места держимся и хорошо. А вот привлекать клиента из-за бугра к своим нефтепродуктам как то нужно. Боюсь что поэтому и Романова при любом раскладе работа тренера вряд ли ждёт в Спартаке. Очень надеюсь ошибаться конечно. Хотя футбольному Спартаку как раз санкции могут и во благо пойти.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:08
У Спартака, в России, есть известность как "Народная команда". И я тоже считаю, что тренер Спартака должен быть именно спартаковцем, жить командой, понимать что такое спартаковец.
