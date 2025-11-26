Юран считает, что главный тренер «Спартака» должен жить командой

Человек, занимающий пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак», должен жить командой и отдавать ей всего себя, этого зачастую не хватает иностранным специалистам. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал чемпион России 1999 года в составе «Спартака» Сергей Юран.
11 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера клуба серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Вадим Романов.
"Почему-то делается ставка на иностранцев, и каков итог? Только [итальянец Массимо] Каррера выиграл чемпионат, да и то, ту команду комплектовал [Дмитрий] Аленичев, — сказал Юран. — А порой ты вообще не знаешь иностранца, который встает у руля такого великого клуба. Нельзя же так относиться к болельщикам, к «Спартаку».
«Иностранец, который приходит в этот клуб, должен четко понимать: для „Спартака“ есть только одно место — первое, нужно жить этой командой. Иностранцы этого не делают, у них другой подход: подписали контракт, есть неустойка, пошло — пошло, не получилось — выплатите деньги, и я поехал. Вот и все. А „Спартаком“ надо жить, в полной мере осознавать, куда ты попал», — добавил он.
Тебя здесь нет сколько ? 20-30 лет ? Ты не можешь пропустить через себя то, что здесь сейчас творится...
Рассуждения Юрана и Чести и Совести в Спартаке, увы, давно себя изжилu. Мне, как человеку беззаветно преданному советскому футболу и помнящему советский Спартак, конечно, хотелось бы видеть, еще, тот, бесстрашный Клуб, который во все времена, всегда, в любом своём состоянии, на любого соперника шел с открытым забралом!!! Но разве сейчас, возможно вернуть былые Великие и Славные традиции Величайшего советского Клуба, когда многое потеряно и откровенно говоря, растоптано...
Окромя ... интересно было бы спросить Юрана... Если тренер балбес по своей сути, то какое имеет значение его нац. принадлежность ? Поставь к примеру русского дурака у руля только лишь из-за того, что он "живёт" днём/ ночью командой и ??!! Типа эффект будет Wow ? Поставьте щас Бубного или Онопко... Эти только и будут жить командой... Они вам так нарулят, что Станок ангелочком покажется!
У иностранцев, как тренеров, есть свои жирные плюсы. Это люди, в большинстве своём, системные и главное - не повязанные порочными связями с РПЛловской и олигархической шайкой- лейкой. Бескомпромиссность в этом вопросе у наших отсутствует напрочь, поэтому игры достойной современного мирового уровня не будет. Чисто диалектически не будет.
