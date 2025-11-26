Юран считает, что главный тренер «Спартака» должен жить командой

1764147724

Человек, занимающий пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак», должен жить командой и отдавать ей всего себя, этого зачастую не хватает иностранным специалистам. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал чемпион России 1999 года в составе «Спартака» .

11 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера клуба серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Вадим Романов.

"Почему-то делается ставка на иностранцев, и каков итог? Только [итальянец Массимо] Каррера выиграл чемпионат, да и то, ту команду комплектовал [Дмитрий] Аленичев, — сказал Юран. — А порой ты вообще не знаешь иностранца, который встает у руля такого великого клуба. Нельзя же так относиться к болельщикам, к «Спартаку».

«Иностранец, который приходит в этот клуб, должен четко понимать: для „Спартака“ есть только одно место — первое, нужно жить этой командой. Иностранцы этого не делают, у них другой подход: подписали контракт, есть неустойка, пошло — пошло, не получилось — выплатите деньги, и я поехал. Вот и все. А „Спартаком“ надо жить, в полной мере осознавать, куда ты попал», — добавил он.