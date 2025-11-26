Вице-президент РФС примет участие в заседании комитета УЕФА по маркетингу

1764136793

сегодня, 08:59

Вице-президент Российского футбольного союза ( РФС ) Денис Соловьев до конца года примет участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по маркетинговым консультациям.

Соловьев был переизбран в комитет в 2023 году.