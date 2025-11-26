Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФА

Вице-президент РФС примет участие в заседании комитета УЕФА по маркетингу

сегодня, 08:59

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев до конца года примет участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по маркетинговым консультациям.

Соловьев был переизбран в комитет в 2023 году.

«В этом году будет еще одно заседание комитета УЕФА по маркетингу. В конце ноября должны дать дату, чтобы до конца года мы собрались, — сказал Соловьев. — Я планирую поехать. Я уже ездил в этом году весной, они показывают достаточно подробно свою стратегию, какое видение. Довольно познавательно, показывают, куда движется европейский рынок. Рассказывают, как планируют футбол развивать».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
В УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
24 ноября
Президент РПЛ Алаев пропустит заседание комитета УЕФА в ноябре
25 октября
Дюков объяснил, почему президент УЕФА не приедет в Россию в 2025 году
18 октября
В РФС рассчитывают на приезд главы УЕФА в Россию в 2026 году
14 октября
Вопрос допуска России не обсуждался на встрече глав федераций-членов УЕФА
26 сентября
Исполком УЕФА не обсуждал возвращение России на международную арену
22 сентября
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 