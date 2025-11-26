Бабаев оценил шансы на продление контракта ЦСКА с Акинфеевым

1764146381

сегодня, 11:39

Генеральный директор ЦСКА считает, что клуб продлит контракт с вратарем , но все зависит от него.

Соглашение ЦСКА с 39-летним Акинфеевым истекает в конце сезона. Ранее Акинфеев попал в число номинантов приза «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова.

«Вы знаете нашу позицию, она не меняется последние годы, продление контракта зависит от Игоря Владимировича. Если он чувствует в себе силы и желание продолжать, значит он будет играть за ЦСКА , — сказал Бабаев. — Мое мнение — контракт, конечно, будет продлен. Но не хотелось бы забегать вперед».