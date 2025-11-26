Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бабаев оценил шансы на продление контракта ЦСКА с Акинфеевым

сегодня, 11:39

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что клуб продлит контракт с вратарем Игорем Акинфеевым, но все зависит от него.

Соглашение ЦСКА с 39-летним Акинфеевым истекает в конце сезона. Ранее Акинфеев попал в число номинантов приза «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова.

«Вы знаете нашу позицию, она не меняется последние годы, продление контракта зависит от Игоря Владимировича. Если он чувствует в себе силы и желание продолжать, значит он будет играть за ЦСКА, — сказал Бабаев. — Мое мнение — контракт, конечно, будет продлен. Но не хотелось бы забегать вперед».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Бетис» продлил контракт с Иско
23 ноября
Романов высказался о своем будущем в «Спартаке»
22 ноября
Хамес Родригес с 1 января станет свободным агентом
11 ноября
Пол Пут продлил контракт со сборной Уганды
08 ноября
«Зенит» продлил контракт с Венделом
02 ноября
Рэмзи решил покинуть Мексику на фоне травм и потери собаки
01 ноября
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:38
Подписание нового контракта ? Это все разговоры... Они направлены на то, чтобы Акинфеев постоянно находился в информационном пространстве и никуда из него не выходил до самого окончания своей карьеры. Я думаю уже готовится грандиозное торжественное мероприятие в честь Игоря — любое отклонение от сценария маловероятно. Хотя, кто может быть в этом уверен? Мне вспомнился фильм Рязанова "Старики - разбойники"...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:38
Как решит Игорь Владимирович так и будет.
Удачного решения.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:04
Игорю надо самому решать когда заканчивать карьеру. Главное чтобы вовремя.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:59
Продлят ещё на годик!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 