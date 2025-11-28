Top.Mail.Ru
 
 
 
Думбия считает, что Акинфеев сможет выступать за ЦСКА еще несколько лет

сегодня, 17:11

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сможет выступать за красно-синих еще несколько лет. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал трехкратный чемпион России в составе армейцев Сейду Думбия.

«Та манера, в которой Игорь тренируется и играет, позволяет ему держать самый высокий уровень в 39 лет. Плюс он вратарь. У Акинфеева есть все качества, чтобы выступать за ЦСКА еще несколько лет», — сказал Думбия.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.

Все комментарии
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 17:43
...Хай! Конечно с годами нервы ни к чёрту, но Игорь Вдадимирович
старается и форма в принципе неплохая,согласись Бро!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:35, ред.
Судя по нынешнему уровню нападающих в РПЛ и устойчивую тенденцию к ухудшению качества их прицельных навыков, такого класса кипер как Конифей может спокойно играть до 50-ти - 55-ти.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:34
Согласен с Сейду, Игорь сам решит когда провесить бутсы на гвоздик )))).
shur
shur
сегодня в 17:29
...Дембель,тьфу ты Думбия начал тосты произносить за тех с кем...!!!
Ещё не вечер!!!
Гость
