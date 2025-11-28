Думбия считает, что Акинфеев сможет выступать за ЦСКА еще несколько лет

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сможет выступать за красно-синих еще несколько лет. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал трехкратный чемпион России в составе армейцев Сейду Думбия.
«Та манера, в которой Игорь тренируется и играет, позволяет ему держать самый высокий уровень в 39 лет. Плюс он вратарь. У Акинфеева есть все качества, чтобы выступать за ЦСКА еще несколько лет», — сказал Думбия.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.
старается и форма в принципе неплохая,согласись Бро!!!
старается и форма в принципе неплохая,согласись Бро!!!
Ещё не вечер!!!
Ещё не вечер!!!