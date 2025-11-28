Думбия считает, что Акинфеев сможет выступать за ЦСКА еще несколько лет

1764339061

сегодня, 17:11

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА сможет выступать за красно-синих еще несколько лет. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал трехкратный чемпион России в составе армейцев .

«Та манера, в которой Игорь тренируется и играет, позволяет ему держать самый высокий уровень в 39 лет. Плюс он вратарь. У Акинфеева есть все качества, чтобы выступать за ЦСКА еще несколько лет», — сказал Думбия.