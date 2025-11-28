Думбия назвал ошибкой уход из ЦСКА в 2015 году

Ивуариец Сейду Думбия считает ошибкой свой уход в аренду в итальянскую «Рому» из московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, в январе 2015 года он ушел в аренду в «Рому». В пятницу нападающий объявил о завершении карьеры.
«Если бы была возможность, то я исправил бы одну свою большую ошибку — не уходил бы из ЦСКА в „Рому“ зимой 2015 года. Потому что трансферы по ходу сезона очень трудно совершать. Нужно было дождаться лета и только тогда думать о переезде в топ-чемпионат Европы. Это та ошибка, которую я хотел бы исправить, вернувшись в январь 2015 года», — сказал Думбия.
Вместе с ЦСКА Думбия трижды стал чемпионом России, дважды выигрывал кубок страны и один раз — Суперкубок России, два раза становился лучшим бомбардиром чемпионатов России. В составе сборной Кот-д'Ивуара побеждал на Кубке африканских наций.
