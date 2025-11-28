Думбия назвал ошибкой уход из ЦСКА в 2015 году

1764341460

сегодня, 17:51

Ивуариец считает ошибкой свой уход в аренду в итальянскую «Рому» из московского футбольного клуба ЦСКА . Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, в январе 2015 года он ушел в аренду в «Рому». В пятницу нападающий объявил о завершении карьеры.

«Если бы была возможность, то я исправил бы одну свою большую ошибку — не уходил бы из ЦСКА в „Рому“ зимой 2015 года. Потому что трансферы по ходу сезона очень трудно совершать. Нужно было дождаться лета и только тогда думать о переезде в топ-чемпионат Европы. Это та ошибка, которую я хотел бы исправить, вернувшись в январь 2015 года», — сказал Думбия.