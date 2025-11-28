Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Думбия назвал ошибкой уход из ЦСКА в 2015 году

сегодня, 17:51

Ивуариец Сейду Думбия считает ошибкой свой уход в аренду в итальянскую «Рому» из московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, в январе 2015 года он ушел в аренду в «Рому». В пятницу нападающий объявил о завершении карьеры.

«Если бы была возможность, то я исправил бы одну свою большую ошибку — не уходил бы из ЦСКА в „Рому“ зимой 2015 года. Потому что трансферы по ходу сезона очень трудно совершать. Нужно было дождаться лета и только тогда думать о переезде в топ-чемпионат Европы. Это та ошибка, которую я хотел бы исправить, вернувшись в январь 2015 года», — сказал Думбия.

Вместе с ЦСКА Думбия трижды стал чемпионом России, дважды выигрывал кубок страны и один раз — Суперкубок России, два раза становился лучшим бомбардиром чемпионатов России. В составе сборной Кот-д'Ивуара побеждал на Кубке африканских наций.

Подписывайся в ВК
Все новости
Думбия считает, что Акинфеев сможет выступать за ЦСКА еще несколько лет
Сегодня, 17:11
Хаби Алонсо оценил слухи о конфликте с игроками «Реала»
25 ноября
Робсон назвал Симоняна человеком с прекрасной историей
24 ноября
Никита Симонян был и остается для Абхазии родным человеком — Гунба
24 ноября
Погба: «Футбол для меня ещё не закончился»
23 ноября
Слот взял на себя ответственность за неудачи «Ливерпуля»
23 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:02
Этого теперь не исправить! Что уж теперь посыпать голову пеплом!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:58
Конь о четырёх ногах и то иногда спотыкается ( старорусская поговорка ).
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:58
Я тоже так думаю — ЦСКА был его командой!!!
shur
shur
сегодня в 18:38
...."я хотел бы исправить, вернувшись в январь 2015 года», — сказал Думбия."
"И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня эх три белых коня
Декабрь, Январь и Февраль...!"
Red blu
Red blu
сегодня в 18:34
Как говорится, семь раз отмерь, один отрежь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 