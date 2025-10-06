Олусегун не верит, что Сперцян мог позволить себе расистские высказывания

Полузащитник «Пари НН» высказался об инциденте между защитником «Ахмата» и полузащитником «Краснодара» .

Сенегалец обвинил армянина в расистском поведении во время матча 11-го тура РПЛ .

Олусегун сказал:

Сперцян расист? Это просто чушь, какая-то шутка. Я просто не верю в то, что он мог сказать такие вещи. Думаю, что многие не понимают, зачем это делается в сторону Сперцяна. Я провел с ним много времени, я знаю, какой он человек. Сперцян — дружелюбный, очень воспитанный человек. Он просто не мог сказать такого.