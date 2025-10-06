  • Поиск
Олусегун не верит, что Сперцян мог позволить себе расистские высказывания

вчера, 14:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Пари НН» Олакунле Олусегун высказался об инциденте между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Сенегалец обвинил армянина в расистском поведении во время матча 11-го тура РПЛ.

Олусегун сказал:

Сперцян расист? Это просто чушь, какая-то шутка. Я просто не верю в то, что он мог сказать такие вещи. Думаю, что многие не понимают, зачем это делается в сторону Сперцяна. Я провел с ним много времени, я знаю, какой он человек. Сперцян — дружелюбный, очень воспитанный человек. Он просто не мог сказать такого.

112910415
112910415
вчера в 20:06
Пусть разбираются
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
Ты на этом сайте очень давно,просто скажу тебе одно,что не надо гнать в одну сторону,есть протокол.Что сказали,кто сказал,разберутся.Знаешь,иногда в тихом болоте черти водятся,говорят.Сперцян по твоему ангел с небес?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 16:25
Но в протоколе судья записал, что Сперцчн получил ЖК за провокацию. Значит провокация была все таки видимо словесная. А дальше разбираться надо
Землянин
Землянин
вчера в 16:17, ред.
Пару месяцев в России, а уже скандал развёл в стиле блм на лучшего ассистента в лиге 10 результативных передач, (у ближайших Батракова и Рассказова по 4) Сперцян не Мамаев, никаких конфликтов не было ранее за десяток лет в лиге. За клевету надо бы отвечать, после драки кулаками не машут. А то отвесил по челюсте, разбил губу, заслуженно получил красную карточку, а теперь решили, видимо, лепить пострадавшего, чтобы ещё дискву не получить в довесок. Выглядит, все это, конечно, очень не красиво. Чтобы себя обелить, других очернять. В футбол приехал в Россию играть или цирк устраивать 🤷 Поражение и удаление по делу нужно принимать достойно, тем более моменты были, а не впадать в истерику. Думаю, вряд ли его будут серьёзно рассматривать другие клубы в России после этого: пару месяцев в России, а уже на старичков руки и глотку распускает, а потом кляузы ничем не подкрепленные строчит. Обычно руководители от таких избавляется, чтобы рабочий коллектив сохранить и нормальную атмосферу. Вместо того, чтобы продукт делать, такие люди склоками и сплетнями занимаются
pj44fdq9y7jd
pj44fdq9y7jd
вчера в 16:12
Раздули пожар из ничего.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:04
Иногда в пылу борьбы что только не скажешь
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:12
Что толку делать эти заявления? Дождёмся результатов официальной проверки. Вариантов может быть только два - было проявление расизма или нет. В любом случае, на этом уже не остановятся – продолжение следует...
Вещий
Вещий
вчера в 15:03
Иногда в тихом омуте черти водятся... свидетелей их перепалки нет, поэтому каждый может гнуть свою линию.
