«Спартак» ведет переговоры по переходу уругвайского футболиста Виньи

Московский «Спартак» начал переговоры с бразильским «Фламенго» о переходе уругвайского защитника Матиаса Виньи. Об этом сообщает портал RTI Esporte.
По информации источника, спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото выдвинул ряд требований, включая полную выплату суммы трансфера к декабрю 2026 года, а также включение в контракт условий, зависящих от результатов выступлений футболиста. Как сообщает портал, «Спартак» ранее направил два предложения на сумму €3 млн и €4 млн, однако они оба были отклонены.
Винье 28 лет, он выступает за «Фламенго» с 2024 года. Ранее он играл за уругвайский «Насьональ», бразильский «Палмейрас», итальянские «Рому» и «Сассуоло». Вместе с «Палмейрасом» он дважды выиграл Кубок Либертадорес, в составе «Ромы» стал победителем Лиги конференций.
Ну, при таком "послужном списке как-то мне сразу его не хочется видеть в Спартаке.
Почему ушёл из Ромы?
А из "Сассуоло"?
Не выдержал конкуренции?
В родные пампасы резко к семье захотелось?
И то, и другое вместе?
На месте руководства я бы поостерёгся его приобретать: годок или даже меньше поиграет, а потом будет дурака валять.
Да и с ГТ пока ещё ничего не определено...
