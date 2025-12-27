«Спартак» ведет переговоры по переходу уругвайского футболиста Виньи

1766823208

вчера, 11:13

Московский «Спартак» начал переговоры с бразильским «Фламенго» о переходе уругвайского защитника . Об этом сообщает портал RTI Esporte.

По информации источника, спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото выдвинул ряд требований, включая полную выплату суммы трансфера к декабрю 2026 года, а также включение в контракт условий, зависящих от результатов выступлений футболиста. Как сообщает портал, «Спартак» ранее направил два предложения на сумму €3 млн и €4 млн, однако они оба были отклонены.

Винье 28 лет, он выступает за «Фламенго» с 2024 года. Ранее он играл за уругвайский «Насьональ», бразильский «Палмейрас», итальянские «Рому» и «Сассуоло». Вместе с «Палмейрасом» он дважды выиграл Кубок Либертадорес, в составе «Ромы» стал победителем Лиги конференций.