«Спартак» ведет переговоры по переходу уругвайского футболиста Виньи

вчера, 11:13

Московский «Спартак» начал переговоры с бразильским «Фламенго» о переходе уругвайского защитника Матиаса Виньи. Об этом сообщает портал RTI Esporte.

По информации источника, спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото выдвинул ряд требований, включая полную выплату суммы трансфера к декабрю 2026 года, а также включение в контракт условий, зависящих от результатов выступлений футболиста. Как сообщает портал, «Спартак» ранее направил два предложения на сумму €3 млн и €4 млн, однако они оба были отклонены.

Винье 28 лет, он выступает за «Фламенго» с 2024 года. Ранее он играл за уругвайский «Насьональ», бразильский «Палмейрас», итальянские «Рому» и «Сассуоло». Вместе с «Палмейрасом» он дважды выиграл Кубок Либертадорес, в составе «Ромы» стал победителем Лиги конференций.

Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:34
Да какой к чёрту Романов. У него лицензии даже нет, без неё он может тренировать не более месяца. Это время уже вышло. Можно без неё продолжать, если одновременно учишься, но курсы, вроде как, в апреле, а чемпионат возобновляется в конце февраля. Назначать свадебного генерала с лицензией для Романова, не велика ли честь? Позорное поражение от Балтики, играя в большинстве, большую часть времени. Унылейшая ничейка в игре с Динамо без какой-либо внятной игры. Не вижу смысла так заморачиваться из-за не пойми кого.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:04
Побегал по клубам и зачем таких покупать.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 22:00
Приветствую, Герман!!!
Мне собственно всё равно- будет ли Романов или кто-то другой- это проблемы КБ. Просто, чем снова еще один Станкович, возможно, стоит проверить Романова, дать ему возможность опериться, почувствовать себя полноправно в роли ГТ Спартака, а там видно будет. Чем, просто так заниматься экспериментами, лучше потерпеть, присмотреться...
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:45
Добрый вечер, Виктор! Согласен с Вами на счет Романова: торопиться не стоит. Оценивать нужно на дистанции — по стабильности, а не по отдельным эпизодам. Пока рано.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:55
Ваш Кержаков тоже считает, что назначение Гусева- это путь в никуда. На счет раздевалки, очень может быть, зная, кто сейчас играет в Динамо и с каким характером...
y-ago
y-ago
вчера в 20:45
Для РПЛ Винья игрок готового уровня, не «на вырост». Он: хорошо подключается вперёд, умеет играть в высоком темпе, дисциплинирован тактически.Его трансфер из серии: «Либо сразу работает, либо объясняем, почему снова не вышло». По моему убеждению - для «Спартака» сейчас вопрос не в том, кто придёт, а есть ли у клуба понимание, как этим игроком пользоваться. Без этого Винья станет очередным «опытным легионером с регалиями», а с этим — одним из самых стабильных защитников лиги.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:14, ред.
Больше новостей....нужно...
Везде всё кипит...тут тишина....

ЦСКА купит Сауся у «Балтики» за 3,5 млн евро

Зенит» доплатит ЦСКА 2 млн евро при обмене Гонду на Дивеева. Трансферы состоятся в начале недели.

Дивеева обменяют на Гонду в ближайшие дни. «Зенит» и ЦСКА скоро подпишут документы.

«Зенит» хочет купить Черникова и считает его лучшим опорником РПЛ. «Краснодар» оценивает хавбека в 15 млн евро.

Саусь может стать частью сделки ЦСКА и «Зенита» по обмену Дивеева на Гонду.

«Народная команда: гордость российского футбола». «Спартак» высмеял «Зенит» в новогоднем ролике, показав билборд с Дугласом, Венделом и Жерсоном.

Жирков может войти в тренерский штаб Гусева в «Динамо»

Аршавин и Кержаков против лимита в РПЛ: «Это просто неправильно»

«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью

«МЮ» готов заплатить 200 млн евро за Беллингема «Реалу» летом, а Джуду дать контракт на 15 млн в год

Радимов считает, что у Гусева не получится в «Динамо»: «Он не справится с раздевалкой. После его интервью в него никто не поверит. Команда не улучшит игру»
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:21
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:10, ред.
    Вы знаете, не мне судить доросли ли Вы. Я вам на самом деле вот что хотел сказать. Есть такая форма эмоционального насилия, называется газлайтинг, это когда один человек другому пытается навязать сомнения в состоятельности его восприятия. Звучит это обычно так: "тебе показалось" или "ты излишне драмматизируешь". Так вот у меня большая к Вам просьба уважительно общаться и так не делать в общении со мной. Я не наезжаю, с уважением именно что прошу, мне интересно с вами общаться и Ваш взгляд импонирует, но мне хотелось бы общаться с уважением к друг другу.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 17:02
    У Спартака уже есть левый защитник Рябчук за 5 млн. И Самошников может играть слева. И Дмитриев.
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 16:58
    Ну значит я еще не дорос, бывает и так.))) А с Романовым, я бы не стал торопиться. Он сыграл- всего ничего, какие могут быть выводы... Понаблюдаем.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Не, в это люди разные только те кто незрелый и слабохарактерный, честность это неотъемлемая часть зрелой личности, если её нет то значит нет и человечности. Это такая же аксиома как то что солнечный диск на небе круглый. Просто большинство людей никогда не видели солнца и чтобы не признаваться себе что живут в пещере и чего то не знают об этой жизни придумали эту отмазку "ну мы все разные". Хотите а это верить? Пожалуйста. Но я эти иллюзии перерос и назад не собираюсь.
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 16:39
    Я бы не стал всех судить по Слишковичу, тем более у него ничего не получилось. Да, он нам нравится, его желанием и стремлением к комбинационному футболу, но результатов у него нет. А то, что Романов сказал, еще ни о чем не говорит, все люди разные и каждый по своему переживает тот или иной процесс. Вобщем, посмотрим...
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:36, ред.
    Нынче Спартаку вообще футбол сложно формировать, я в эти штуки не верю про историю, от команды неизменным остаётся только цвета, эмблема и название, остальное можно изменить при желании. Это просто погоня Лукойла за тем что давно утрачено. Каррера отнюдь не атакующим футболом титул взял последний. Большая часть побед были минимальные.
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Классные нападающие в Спартаке имеются, но завершать умеют не все, даже в Европе. Но Спартаку грех жаловаться на недостаток форвардов. Как по мне, то средняя линия и атака Спартака- одни из лучших в РПЛ. А вот оборона, да- это проблема, особенно, если вспомнить гол от Балтики. Но здесь не только ЦЗ виновата, в этом случае виноваты все, кто оставили игрока соперника. Надо признать, что исторически Спартаку сложно формировать оборону. Даже в 80-х, команда много забивала, но и много пропускала.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:32
    Не, человека который не способен просто говорить правду сразу мимо, уже сколько таких было, он не врал нам, он врал сам себе когда лепил отмазки что сильный соперник и играли хорошо, и это огромная проблема. Не видящий проблем никогда не исправит их. Слишкович вот не скрывал что волнуется потому что это нормально и никто в здравом уме не осудит человека за то что по неопытности его потряхивает. А если человек даже это не может честно признать то он пустышка, трус, и характера у него для таких дел нет. Плавали знаем.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 16:26
    Вообще после игры с Динамо и отчасти игры с Балтикой напрашивается трансфер нападающего. Защитники то вроде есть, а вот завершать оказалось никто нормально не умеет из тех кто есть
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 16:25
    Я всё-таки думаю, что не стоит так драматизировать. Романов, возможно и не лучший вариант, но и не самый худший. А его отдельные высказывания- отнесем к его неопытности и волнению. Вон банкиры, оставили Гуся и ничего. Конечно, хотелось бы настоящего, маститого тренера, со спартаковским почерком, Уважающим Великое прошлое Великого Клуба. Но пока, как видно, ничего похожего на горизонте не маячит.
    Будем искать, как говорил Блистательный Ю.В.Никулин...)))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 16:21
    и это без нового тренера?
    а как же аудит текущего состава, чтоб понять, какие позиции в команде потребует усиления новый тренер?
    а так да, усиление необходимо.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:19, ред.
    У меня на самом деле наихудшие опасения на этот счет помятуя слова господина Некрасова о том что у Романова в Спартаке прекрасное будущее. И это даже не просто опасения что Романов останется тренером, это опасение что новый генеральный такой же дол...б как и все в Лукойле
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Рад Приветствовать!!!
    Эмери оказался толковым тренером, но Спартаку он не подошел. А кто тогда мог знать, что в будущем, он выиграет три подряд ЛЕ? Другое дело, что команды скоро выходят из отпуска, а по тренеру Спартака, так, обнадеживающей информации нет- это настораживает.
    Шуня771
    Шуня771 ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 16:05
    Прилетел...)
    Не успел пыльцу стряхнуть, а уже разжужжался))
    Привет!)
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:22
    Будут и Свиньи и Виньи и Пятачок...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:10
    Похоже в руководстве Спартака Новый год уже отмечают)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:05, ред.
    Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото выдвинул ряд требований.....)))
    Ухохочешься с этого парня....ему деньги дают за спортсмена которого даже в Сассуоле лавку греть не допускают....а он ещё "ряд условий" выдвинул....
    Танцевал бы румбу пока каблуки не отвалятся...что хоть кто то проявил интерес...а то сейчас в Спартаке отойдут от корпоративов и передумают ....на трезвую голову......
    ABir
    ABir
    вчера в 14:40
    Не верят в Фламенго своему счастью новогоднему.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:24, ред.
    Приветствую! Ну скорее всего если Спартак найдёт выдающегося тренера то мы узнаем это пост фактум как в случае с Эмери. Будет большой удачей если мы узнаем что тренер выдающийся пока он ещё будет в Спартаке. И точно не будет такого чтобы тренер был выдающимся до Спартака. Это по нашим временам и реалиям просто невозможно. И говоря "мы" я имею ввиду общественность, мы то с Вами узнаем и раньше, но нам опять никто не поверит 😅
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 14:17, ред.
    "Ранее он играл за уругвайский «Насьональ», бразильский «Палмейрас», итальянские «Рому» и «Сассуоло»."

    Ну, при таком "послужном списке как-то мне сразу его не хочется видеть в Спартаке.
    Почему ушёл из Ромы?
    А из "Сассуоло"?
    Не выдержал конкуренции?
    В родные пампасы резко к семье захотелось?
    И то, и другое вместе?

    На месте руководства я бы поостерёгся его приобретать: годок или даже меньше поиграет, а потом будет дурака валять.
    Да и с ГТ пока ещё ничего не определено...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:46
    Без Южной Америки нельзя?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:09
    Есть футболисты которые играют за Фламенго....а есть которые выступают....за Фламенго....с лавки...
    Один из них
