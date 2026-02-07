Сын Тиаго Силвы вызван в юношескую сборную Англии

14-летний Яго Силва, сын экс-капитана «Челси» и сборной Бразилии Тиаго Силвы, получил вызов в сборную Англии для игроков не старше 15 лет. По данным Secret Scout, Яго вошёл в состав U15 на матчи против Кипра и США. Несмотря на вызов, Силва-младший по-прежнему сможет выступать за Бразилию в будущем, так как матчи за юношеские команды Англии не закрывают эту возможность.
Сейчас Яго Силва занимается в академии «Челси», с которым его отец выиграл Лигу чемпионов. Сам Тиаго Силва по-прежнему играет на высшем уровне — недавно он перешел в «Порту».