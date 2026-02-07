Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составы

Сын Тиаго Силвы вызван в юношескую сборную Англии

вчера, 11:15

14-летний Яго Силва, сын экс-капитана «Челси» и сборной Бразилии Тиаго Силвы, получил вызов в сборную Англии для игроков не старше 15 лет. По данным Secret Scout, Яго вошёл в состав U15 на матчи против Кипра и США. Несмотря на вызов, Силва-младший по-прежнему сможет выступать за Бразилию в будущем, так как матчи за юношеские команды Англии не закрывают эту возможность.

Сейчас Яго Силва занимается в академии «Челси», с которым его отец выиграл Лигу чемпионов. Сам Тиаго Силва по-прежнему играет на высшем уровне — недавно он перешел в «Порту».

Подписывайся в ВК
Все новости
Фанаты «Аль-Насра» поддержали Роналду
06 февраля
Погба исключили из заявки «Монако» на Лигу чемпионов
06 февраля
Роналду снова пропустит матч «Аль-Насра»
05 февраля
Роналду не попал в состав на матч «Аль-Насра» на фоне слухов о бойкоте
02 февраля
Кафанов считает, что Сафонов должен сыграть в матче с «Марселем»
02 февраля
«Челси» перед игрой АПЛ отпустил Эстевао в Бразилию по личным делам
31 января
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:07, ред.
Силва как и Давид Луис поехали доигрывать в Бразилию, все попрощались и забыли про них думать а потом херак и они возникают внезапно то в Пафосе то в Порту. и думаешь что ты дурачок и с ума сошел. а это деды прикалываются))не наигрались
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 