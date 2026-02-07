Сын Тиаго Силвы вызван в юношескую сборную Англии

1770452158

вчера, 11:15

14-летний , сын экс-капитана «Челси» и сборной Бразилии Тиаго Силвы, получил вызов в сборную Англии для игроков не старше 15 лет. По данным Secret Scout, Яго вошёл в состав U15 на матчи против Кипра и США . Несмотря на вызов, Силва-младший по-прежнему сможет выступать за Бразилию в будущем, так как матчи за юношеские команды Англии не закрывают эту возможность.

Сейчас Яго Силва занимается в академии «Челси», с которым его отец выиграл Лигу чемпионов. Сам Тиаго Силва по-прежнему играет на высшем уровне — недавно он перешел в «Порту».