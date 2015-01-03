Вела может пропустить матч с «Барселоной»
1420297176
Форвард «Реала Сосьедад»
может пропустить предстоящий завтра матч 17-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Мексиканец пока не сумел полностью восстановиться после травмы.
«Он мало тренировался, и я не уверен, что он находится в форме
», — сказал тренер басков Дэвид Мойес
.
Вела получил травму 14 декабря и с тех пор уже пропустил два матча команды.
["news\/1421663\/kot-divuar-burkina-faso","news\/1421661\/lechche-roma","news\/1421660\/onil-martin-seltik","news\/1421659\/bongonda-teo","news\/1421658\/amorim-ruben-manchester-yunayted","news\/1421657\/arsenal","news\/1421656\/ten-hag-erik-tvente","news\/1421655\/sennikov-dmitriy-batrakov-aleksey","news\/1421654\/sulsher-ole-gunnar-manchester-yunayted","news\/1421653\/diash-ruben-manchester-siti","news\/1421652\/mbappe-kilian","news\/1421651","news\/1421649\/rahmonaliev-umarali-rubin","news\/1421648\/rosenor-liam-chelsi","news\/1421647\/gancharenko-viktor-belarus","news\/1421646\/egipet-benin","news\/1421645\/perren-gaetan-monako","news\/1421644\/glazner-oliver-manchester-yunayted","news\/1421643\/gvardiol-yoshko","news\/1421642\/salah-mohamed-liverpul","news\/1421636\/sennikov-dmitriy-krasnodar","news\/1421640\/kanselu-zhoau-barselona","news\/1421639\/vinisius-zhunior-chelsi","news\/1421638\/zherson-kruzeyro","news\/1421637\/mostovoy-aleksandr-spartak","news\/1421634\/karsedo-huan-spartak","news\/1421635\/nansi-uilfred-seltik","news\/1421633\/karsedo-huan-spartak","news\/1421632\/karsedo-huan-spartak","news\/1421631\/sterling-dadzhon-reyndzhers"]