Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2014/2015

Вела может пропустить матч с «Барселоной»

03 января 2015, 17:59
 Форвард «Реала Сосьедад» Карлос Вела может пропустить предстоящий завтра матч 17-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Мексиканец пока не сумел полностью восстановиться после травмы.

«Он мало тренировался, и я не уверен, что он находится в форме», — сказал тренер басков Дэвид Мойес.

Вела получил травму 14 декабря и с тех пор уже пропустил два матча команды.
Подписывайся в ВК
Все новости
Вела Карлос
Перевод с marca.com
Энцо Перес попал в заявку на матч с «Реалом»
03 января 2015
Венгер не спешит возвращать Озила в игру
03 января 2015
Оспина займет место в воротах «Арсенала» в игре с «Халл Сити»
03 января 2015
Кавани и Лавесси отметили праздники со своими семьями
03 января 2015
«Дуйсбург» решил сменить отель, в который заселились 400 моделей из России
02 января 2015
Кавани и Лавесси прибыли в Париж
02 января 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 