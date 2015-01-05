Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2014/2015

«Эльче» на пять матчей остался без Гарри Родригеса

05 января 2015, 13:16
 «Эльче» как минимум на пять ближайших матчей остался без Гарри Родригеса, одного из своих ведущих игроков.

24-летний вингер отправляется на Кубок Африки в составе сборной Кабо-Верде и пробудет на турнире как минимум до конца января.

Родригес точно не поможет «Эльче» в играх с «Атлетиком», «Леванте», а также в трех поединках с «Барселоной» (один в чемпионате, два в Кубке). 
Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» разозлилась на «Аякс» из-за трансфера Онаны
05 января 2015
«Реал Сосьедад» нанёс поражение «Барселоне»
05 января 2015
«Халл» не смог преградить «Арсеналу» путь в 1/16 финала Кубка Англии
04 января 2015
«Валенсия» прервала победную серию «Реала»
04 января 2015
«Реал» уступил «Валенсии» на «Месталье»
04 января 2015
«Манчестер Сити» дожал «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
04 января 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 