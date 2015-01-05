«Эльче» на пять матчей остался без Гарри Родригеса

«Эльче» как минимум на пять ближайших матчей остался без Гарри Родригеса, одного из своих ведущих игроков.
24-летний вингер отправляется на Кубок Африки в составе сборной Кабо-Верде и пробудет на турнире как минимум до конца января.
Родригес точно не поможет «Эльче» в играх с «Атлетиком», «Леванте», а также в трех поединках с «Барселоной» (один в чемпионате, два в Кубке).
