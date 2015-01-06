Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2014/2015

«Боруссия» предъявила Гюндогану ультиматум

06 января 2015, 14:16
 Дортмундская «Боруссия» сообщила полузащитнику Илкаю Гюндогану, что продаст его летом, если он откажется продлевать контракт с клубом, утверждает Kicker.
 
Немецкая команда боится потерять футболиста бесплатно в 2016 году.
 
Подписывайся в ВК
Все новости
Фабрегас попробует убедить Месси перейти в «Челси»
06 января 2015
«Бернли» намерен подписать полноценный контракт с Майклом Кином
06 января 2015
Дефо слишком дорог для КПР
06 января 2015
Снейдер по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед»
06 января 2015
«Сандерленд» предложит 8 млн фунтов за ван Дийка
06 января 2015
«Тоттенхэм» намерен приобрести Дельфа
06 января 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 