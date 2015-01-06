«Боруссия» предъявила Гюндогану ультиматум
1420542999
Дортмундская «Боруссия» сообщила полузащитнику , что продаст его летом, если он откажется продлевать контракт с клубом, утверждает Kicker.
Немецкая команда боится потерять футболиста бесплатно в 2016 году.
["news\/1422010\/marokko-senegal","news\/1422009\/igamane-hamza-lill","news\/1422008\/boselli-huan-manuel-krasnodar","news\/1422007\/barselona-atletiko","news\/1422006\/tel-matis-tottenhem","news\/1422005\/karrik-maykl-manchester-yunayted","news\/1422004\/mendi-eduar-dias-braim","news\/1422003\/rossiya","news\/1422002\/gondu-lusiano-cska","news\/1422000\/guehi-mark-manchester-siti","news\/1421999\/dias-braim","news\/1422001\/gandri-nader-ahmat","news\/1421998\/krishtianu-ronaldu-yuventus","news\/1421997\/senegal-marokko","news\/1421996\/baltika","news\/1421995\/iosifov-nikita-cele","news\/1421994\/tedeev-zaur-akron","news\/1421993\/karpin-valeriy-real-sosedad","news\/1421992\/nepomnyashchiy-valeriy","news\/1421991\/infantino-dzhanni","news\/1421990\/mane-sadio-senegal","news\/1421988\/karpin-valeriy-real-sosedad","news\/1421989\/tyav-pap-dinamo","news\/1421987\/senegal-marokko","news\/1421986\/senegal-marokko","news\/1421985\/senegal-marokko","news\/1421984\/tyav-pap","news\/1421983\/vilyagra-rodrigo-internasonal","news\/1421982\/dias-braim-regragi-valid","news\/1421981\/real-sosedad-barselona"]