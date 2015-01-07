Top.Mail.Ru
Фалькао: «Мне и моей семье комфортно в Манчестере»

07 января 2015, 13:36
 Нападающий «Манчестер Юнайтед» Радамель Фалькао ответил на вопрос о том, как ему живется в Манчестере.
 
«Мне и моей семье комфортно. Нам нравится жить в Манчестере, все устраивает в клубе. Здесь ко мне и моей семье прекрасно относятся. Мы рады и очень признательны людям».
