Фалькао: «Мне и моей семье комфортно в Манчестере»
1420626986
«Мне и моей семье комфортно. Нам нравится жить в Манчестере, все устраивает в клубе. Здесь ко мне и моей семье прекрасно относятся. Мы рады и очень признательны людям».
