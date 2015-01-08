Top.Mail.Ru
Сигторссон может перейти в «КПР»

08 января 2015, 08:40
 Форвард «Аякса» Колбейнн Сигторссон может переехать в Англию.

К футболисту проявляет интерес «КПР». Наставник лондонцев Харри Реднапп хотел приобрести двоих нападающих этой зимой. Недавно клуб подписал Марио Сарате.
