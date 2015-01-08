Сигторссон может перейти в «КПР»
1420695646
Форвард «Аякса»
может переехать в Англию.
К футболисту проявляет интерес «КПР
». Наставник лондонцев Харри Реднапп
хотел приобрести двоих нападающих этой зимой. Недавно клуб подписал Марио Сарате
.
