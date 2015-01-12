Старридж возобновил тренировки
1421070289
Форвард может успеть набрать форму к первому матчу 1/2 финала Кубка Лиги с «Челси».
