Старридж возобновил тренировки

12 января 2015, 16:44
 Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж, не игравший за клуб с августа из-за серьезной травмы, возобновил тренировки.
 
Форвард может успеть набрать форму к первому матчу 1/2 финала Кубка Лиги с «Челси».
