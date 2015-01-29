«Ювентус» претендует на Витселя

«Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, утверждают бельгийские СМИ.
«Сине-бело-голубые» готовы расстаться с хавбеком по окончании сезона за подходящую сумму.
Агент Акселя сообщил, что уход его клиента этой зимой исключен, но дальше все будет зависеть от позиции туринского клуба, который может расстаться с Полем Погба.
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