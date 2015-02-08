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Ван Гаал: «Каждому нужно проявлять себя и на тренировках, и в матчах, чтобы не оказаться на лавке»

08 февраля 2015, 12:13

 Наставник МЮ Луи ван Гаал отметил, что не может гарантировать место на поле ни одному из игроков своей звездной команды.

«Я думаю, все в нашей команде знают, что нужно доказывать свое право на место на поле, так как уже многие наши футболисты успели посидеть на трибунах или скамейке запасных. Они знают, что нужно проявлять себя и на тренировках, и в матчах. Раньше многие не понимали этого, но теперь они в курсе», — заявил ван Гаал.

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