Ван Гаал: "Не увидел прогресса в игре «МЮ»

12 февраля 2015, 01:50
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал высказал свое мнение о победе в матче 25-го тура чемпионата Англии над «Бернли» (3:1).
 
«Мне не понравился сегодняшний матч. Понятно, что мы выиграли и набрали три очка, но после такой игры вряд ли можно сказать, что мы прогрессируем, а я хочу видеть движение вперед. Меня беспокоит травма Фила Джонса. Завтра будем знать точнее, что с ним, но опасения есть», – отметил наставник «МЮ».
Перевод с BBC.co.uk Автор: faberje
