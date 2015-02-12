Ван Гаал: "Не увидел прогресса в игре «МЮ»
1423695052
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
высказал свое мнение о победе в матче 25-го тура
чемпионата Англии над «Бернли» (3:1).
«Мне не понравился сегодняшний матч. Понятно, что мы выиграли и набрали три очка, но после такой игры вряд ли можно сказать, что мы прогрессируем, а я хочу видеть движение вперед. Меня беспокоит травма Фила Джонса. Завтра будем знать точнее, что с ним, но опасения есть»
, – отметил наставник «МЮ
».
