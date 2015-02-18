Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2014/2015

Эллардайс может покинуть «Вест Хэм» по окончании сезона

18 февраля 2015, 12:11

«Вест Хэм» может расстаться с главным тренером команды Сэмом Эллардайсом по окончании сезона, сообщают британские СМИ.

Контракт со специалистом истекает летом, а переговоры о продлении соглашения, состоявшиеся накануне, оказались безрезультатными.

В число возможных преемников Эллардайса входят Дэвид Мойес («Реал Сосьедад») и Славен Билич («Бешикташ»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЛапорта намерен пригласить на пост наставника «Барселоны» Клоппа
Вчера, 10:33
СлухиСлуцкий и Василий Березуцкий получат работу в Китае
19 декабря
СлухиЭкс-тренер молодёжной сборной Италии может возглавить команду Латвии
18 декабря
В «Севилье» опровергли слухи о том, что клуб может возглавить Абаскаль
18 декабря
Слухи«Севилья» ведёт переговоры с Кике Санчесом Флоресом
17 декабря
СлухиПомощник тренера «Баварии» может стать наставником сборной Ирландии
14 декабря
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 