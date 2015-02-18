Эллардайс может покинуть «Вест Хэм» по окончании сезона

«Вест Хэм» может расстаться с главным тренером команды Сэмом Эллардайсом по окончании сезона, сообщают британские СМИ.
Контракт со специалистом истекает летом, а переговоры о продлении соглашения, состоявшиеся накануне, оказались безрезультатными.
В число возможных преемников Эллардайса входят Дэвид Мойес («Реал Сосьедад») и Славен Билич («Бешикташ»).
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