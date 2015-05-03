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Пулис: «Удача была на нашей стороне»

03 мая 2015, 11:10
 Наставник «Вест Бромвича» Тони Пулис после выездной победы 1:0 над МЮ признал, что его команде в этом поединке в некоторой степени повезло.

- Мы работали в этом матче очень усердно, стараясь всегда занимать правильные позиции, чтобы не позволять «Юнайтед» проникать к нашим воротам. Однако без удачи у нас ничего бы не вышло, и сегодня она была на нашей стороне.
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