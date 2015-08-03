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На матче «Слован» — «Краснодар» будут работать бельгийские судьи

03 августа 2015, 14:16
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Все комментарии
JuryLeko
JuryLeko
05 августа 2015 в 14:00
Да Всем удачи, Цска, Краснодару и Рубину, не за чужих-хе переживать, а симпатии внутреннего первенства оставить на матчи РФПЛ)
denmig
denmig
05 августа 2015 в 11:22
быкам удачи! будет этот шоколадный мальчик гнобить - держитесь!
Бугимен
Бугимен ответ КПР (раскрыть)
05 августа 2015 в 06:18
Быстрей Зенит проиграет, чем БЫКИ!Удачи БЫКАМ!
REDAT
REDAT
04 августа 2015 в 17:24
★░★░★░★░ Удачи нашем !!!! ░★░★░★░★
★░★░★░★░»БЫКАМ» ФК»КРАСНОДАР»░★░★░★░★
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КПР
КПР
04 августа 2015 в 01:27
Будет душить быков.
Бугимен
Бугимен
03 августа 2015 в 21:15
Краснодару удачи! Вперед быки!!!
sir_Alex
sir_Alex
03 августа 2015 в 15:58
Лишь бы не накосячили
Tajfun
Tajfun
03 августа 2015 в 15:25
Краснодару успеха!
удав
удав
03 августа 2015 в 14:53
удачи быкам!!!
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