На матче «Слован» — «Краснодар» будут работать бельгийские судьи

Бельгийский рефери Себастьен Дельферье вместе со своей бригадой помощников будет работать на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Слованом» из Братиславы и «Краснодаром».
Напомним, первая встреча этих соперников завершилась победой «быков» со счетом 2:0.
Напомним, первая встреча этих соперников завершилась победой «быков» со счетом 2:0.
★░★░★░★░»БЫКАМ» ФК»КРАСНОДАР»░★░★░★░★
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★░★░★░★░»БЫКАМ» ФК»КРАСНОДАР»░★░★░★░★
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