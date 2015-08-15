Канчельскис: «На месте Слуцкого я бы не рвался в сборную»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис считает, что Леониду Слуцкому не нужно было соглашаться на работу в сборной России.
"Возможно, у него получится, а может быть, и нет. Время покажет. Но будь я на его месте, в сборную не рвался бы. Слишком уж много людей в нашей футбольной федерации, которые мяч видят словно из космоса и принимают решения, вредящие российскому футболу. От этого горько и обидно… Мне вспомнился разговор с Алексом Фергюсоном. По его словам, когда ему предложили возглавить сборную Англии, он ответил очень просто: «Не хочу».
"Возможно, у него получится, а может быть, и нет. Время покажет. Но будь я на его месте, в сборную не рвался бы. Слишком уж много людей в нашей футбольной федерации, которые мяч видят словно из космоса и принимают решения, вредящие российскому футболу. От этого горько и обидно… Мне вспомнился разговор с Алексом Фергюсоном. По его словам, когда ему предложили возглавить сборную Англии, он ответил очень просто: «Не хочу».
что с такими зажравшимися пешеходами
если и попадёт на ЧЕ,то там будет
только позор.Решил срубить денег
за 4 матча.Вдруг прокатит.А нет-
ничего не теряет.
что с такими зажравшимися пешеходами
если и попадёт на ЧЕ,то там будет
только позор.Решил срубить денег
за 4 матча.Вдруг прокатит.А нет-
ничего не теряет.
не в бровь, а в глаз!
не в бровь, а в глаз!