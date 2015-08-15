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Канчельскис: «На месте Слуцкого я бы не рвался в сборную»

15 августа 2015, 14:38
 Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис считает, что Леониду Слуцкому не нужно было соглашаться на работу в сборной России.

"Возможно, у него получится, а может быть, и нет. Время покажет. Но будь я на его месте, в сборную не рвался бы. Слишком уж много людей в нашей футбольной федерации, которые мяч видят словно из космоса и принимают решения, вредящие российскому футболу. От этого горько и обидно… Мне вспомнился разговор с Алексом Фергюсоном. По его словам, когда ему предложили возглавить сборную Англии, он ответил очень просто: «Не хочу».
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Все комментарии
drug01
drug01
01 сентября 2015 в 20:44
Просто уговорили...
112910415
112910415
16 августа 2015 в 20:19
он совершенно не рвался
Санчо Панса
Санчо Панса
16 августа 2015 в 09:46
Разве Слуцкий что то мог сделать в данной ситуации? Его назначило не просто РФС, а лично министр спорта РФ - Виталий Мутко) Это было решение свыше!
viktor_arm
viktor_arm
15 августа 2015 в 19:37
В отличие от тебя Андрюша, Леонид - патриот, и хочет помочь сборной чем сможет. И заметь - бесплатно.....
Ekzo
Ekzo
15 августа 2015 в 19:31
Конечно совмещение не то самое что нужно сборной, но все же это лучше Итальянской рожи.
sir-5
sir-5
15 августа 2015 в 17:21
Ты никогда не будешь "на месте Слуцкого",кишка тонка.
machulka
machulka
15 августа 2015 в 16:59
Да он и не рвётся.Он что,не понимает,
что с такими зажравшимися пешеходами
если и попадёт на ЧЕ,то там будет
только позор.Решил срубить денег
за 4 матча.Вдруг прокатит.А нет-
ничего не теряет.
starche
starche
15 августа 2015 в 16:26
Он еще об этом пожалеет и не раз..............
ЮЗИК
ЮЗИК
15 августа 2015 в 16:22
полностью согласен
pif57
pif57
15 августа 2015 в 16:17
А разве он рвется?
Donson
Donson
15 августа 2015 в 16:11
Тренировать сборные вообще неблагодарное дело.
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
15 августа 2015 в 16:05
но ты не на его месте Андрюша
забайкальский армеец
забайкальский армеец
15 августа 2015 в 15:48
В чём то он прав.
канай228
канай228
15 августа 2015 в 15:31
А итальянец за бабки кого хочешь, даже Россию
mensk
mensk
15 августа 2015 в 15:30
Канчельскис, а есть еще в России люди, которые хотят просто помочь своей сборной и не думают, что о нем скажут.
alexa1995
alexa1995
15 августа 2015 в 15:27
"Слишком уж много людей в нашей футбольной федерации, которые мяч видят словно из космоса"
не в бровь, а в глаз!
tesch
tesch
15 августа 2015 в 15:24
да пусть там пошатается, чего уж.
Felipe Rivera
Felipe Rivera
15 августа 2015 в 15:16
САФ отказался тренировать сборную Англии? Может потому, что он шотландец, а не из-за "не хочу"?)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
15 августа 2015 в 15:15
приказы не обсуждаются !!!!!
redbluegorsk
redbluegorsk
15 августа 2015 в 15:06
Канчельскис никогда не будет на месте Слуцкого!
kanav67
kanav67
15 августа 2015 в 15:05
Во-первых, Слуцкий и не рвался. Мы же не знаем всю поднаготную. А во-вторых, какой Канчельскис тренер мы уже знаем. Он не рвется , т.к. ему сборную двора нельзя доверить.
Silva11
Silva11
15 августа 2015 в 15:04
Слуцкий не мог отказаться, разве это так сложно понять?
канай228
канай228 ответ ДСА (раскрыть)
15 августа 2015 в 15:01
Есть мясной Валерон он за все берется но ни чего не может.
ДСА
ДСА
15 августа 2015 в 14:58
Других смертников нет.
канай228
канай228
15 августа 2015 в 14:57
он под дулом подписался иначе быть не может
YRunner
YRunner
15 августа 2015 в 14:55
Дык он сам не рад.
АГЕНТ ВАЛУЕВА
АГЕНТ ВАЛУЕВА
15 августа 2015 в 14:54
Слуцкий её (сборную) так укачает,что Мутко первый УКАЧАЕТСЯ (пардон ОБРЫГАЕТЬСЯ), я про морскую болезнь.
sir_Alex
sir_Alex
15 августа 2015 в 14:54
Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться
Palex
Palex ответ Упоротый конь (раскрыть)
15 августа 2015 в 14:53
Действительно,САФА приплел.Не корректное сравнение,кто САФ,а кто Слуцкий.
mordvin60
mordvin60
15 августа 2015 в 14:53
Всех собак потом на него повесят
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