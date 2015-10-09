«Боруссия» поздравила Клоппа с должностью в «Ливерпуле»

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09 октября 2015, 01:04

Официальный «твиттер» дортмундской «Боруссии» поздравил экс-наставника клуба с новой должностью в английском «Ливерпуле». Немцы сделали забавную «фотожабу», спародировав обложку легендарного альбома группы «Битлз» «Abbey Road».

«Услышали новости сегодня, ничего себе! Всего наилучшего тебе на „Копе“, Юрген Клопп! Всего наилучшего в „Ливерпуле!“, — говорится в „твиттер-послании“ из Дортмунда.