«Боруссия» поздравила Клоппа с должностью в «Ливерпуле»

Официальный «твиттер» дортмундской «Боруссии» поздравил экс-наставника клуба Юргена Клоппа с новой должностью в английском «Ливерпуле». Немцы сделали забавную «фотожабу», спародировав обложку легендарного альбома группы «Битлз» «Abbey Road».
«Услышали новости сегодня, ничего себе! Всего наилучшего тебе на „Копе“, Юрген Клопп! Всего наилучшего в „Ливерпуле!“, — говорится в „твиттер-послании“ из Дортмунда.
Вообще красавцы те,кто в Боруссии,для них он до сих пор "свой" человек.Заметьте,что НИКТО из "старой гвардии" в Баварии Клоппа с этим не поздравил!
Вообще красавцы те,кто в Боруссии,для них он до сих пор "свой" человек.Заметьте,что НИКТО из "старой гвардии" в Баварии Клоппа с этим не поздравил!