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«Боруссия» поздравила Клоппа с должностью в «Ливерпуле»

09 октября 2015, 01:04

 Официальный «твиттер» дортмундской «Боруссии» поздравил экс-наставника клуба Юргена Клоппа с новой должностью в английском «Ливерпуле». Немцы сделали забавную «фотожабу», спародировав обложку легендарного альбома группы «Битлз» «Abbey Road».

«Услышали новости сегодня, ничего себе! Всего наилучшего тебе на „Копе“, Юрген Клопп! Всего наилучшего в „Ливерпуле!“, — говорится в „твиттер-послании“ из Дортмунда.

«Боруссия» поздравила Клоппа с должностью в «Ливерпуле»

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Ливерпуль  Клопп Юрген
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Все комментарии
Triem
Triem
09 октября 2015 в 15:57
Ну, пожелаем и мы удачи!
Радар
Радар
09 октября 2015 в 15:16
а че фотку не бывает сюда чтоли вставить?
dzvinka
dzvinka
09 октября 2015 в 14:04
ну этот сезон на чистку состава и отбор на профпригодность можно отдать.
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд
09 октября 2015 в 13:50
Спасибо мужики.
exstln
exstln
09 октября 2015 в 11:59
Зимой уже несколько дортмундцев переедут в Ливерпуль
Galaxy real way
Galaxy real way
09 октября 2015 в 09:48
Сами удивлены положением Юргена, наверное не ожидали. Но молодцы что поздравили.
milanetto10
milanetto10
09 октября 2015 в 09:30
хорошо посмотрим это сезон на раскачку в следующем ждём минимум 3тье место
ЛокоМос
ЛокоМос ответ нoГГано (раскрыть)
09 октября 2015 в 09:12
Чиал интервью Фергюсона, там онговорил, что если он и вернется в футбол, то только не тренером, типа советником или займет какой нибудь незначительный пост, который не будет отнимать у него сил и времени....хочет отдать долги семье за все годы которые они были лишены отца, мужа и деда....как то так..) хотя очень жаль...
нoГГано
нoГГано ответ удар через себя (раскрыть)
09 октября 2015 в 08:51
А в MU должен вернутся Фергюссон
Санчо Панса
Санчо Панса
09 октября 2015 в 08:45
И я желаю Юргену всего самого наилучшего в новом для себя клубе! Руководство Ливерпуля не пожалеет, что пригласило такого классного специалиста)
Expert-disport
Expert-disport ответ удар через себя (раскрыть)
09 октября 2015 в 08:41
Сильнейших тренеров в АПЛ мы всех знаем! Клопу еще пока доказывать и доказывать, хотя лично я в него верю. Ну, а плешивый пепка бусть лучше к девчонкам в барсу, в АПЛ все-таки мужики играют!!!
удар через себя
удар через себя
09 октября 2015 в 08:17
Если ещё Гвардиола придёт в МС, вот заруба будет. Сильнейшие тренеры в АПЛ.
sir_Alex
sir_Alex
09 октября 2015 в 07:32
"Бавария" присоединится к поздравлениям?
sashka82
sashka82
09 октября 2015 в 06:46
посмотрим, чем он в Англии отличится
Hardwell
Hardwell
09 октября 2015 в 03:12
Говорят не повезёт,если Юрген Клопп дорогу перейдёт)))))
Вообще красавцы те,кто в Боруссии,для них он до сих пор "свой" человек.Заметьте,что НИКТО из "старой гвардии" в Баварии Клоппа с этим не поздравил!
матос
матос
09 октября 2015 в 02:02
неплохо , только Юрген не вздумай БД разобрать для усиления Ливерпуля, ищите в др клубах;-)
Фиорито
Фиорито
09 октября 2015 в 01:23
Благородный жест благодарных людей. Может быть Клопп научит мерсисайдцев делать из ливера немецкие колбаски?
311
311
09 октября 2015 в 01:09
Смысл послания в том, что "Спасибо, что не в Баварию"!)
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