Юсупов: «Приложу все силы для того, чтобы меня заметили тренеры сборной»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов рассказал о своем отношении к выходу сборной России на Евро-2016.
«Судя по тому, как складывался отборочный цикл, конечно, это надо считать успехом. В концовке очень удачно выступили, причем не только по результату, но и по качеству игры. Что касается меня, то, конечно, я приложу все силы для того, чтобы меня заметили тренеры национальной команды. Посмотрим, как получится.
Из больших клубов, таких как „Зенит“ или ЦСКА, в сборные уезжает очень много футболистов. Две недели мы тренируемся порознь, вряд ли это способствует взаимопониманию. Но „Зенит“ — команда такого уровня, что на ее игру ничто влиять не должно».