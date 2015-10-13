Юсупов: «Приложу все силы для того, чтобы меня заметили тренеры сборной»

1444753985

13 октября 2015, 19:33

Полузащитник «Зенита» рассказал о своем отношении к выходу сборной России на Евро-2016.

«Судя по тому, как складывался отборочный цикл, конечно, это надо считать успехом. В концовке очень удачно выступили, причем не только по результату, но и по качеству игры. Что касается меня, то, конечно, я приложу все силы для того, чтобы меня заметили тренеры национальной команды. Посмотрим, как получится.