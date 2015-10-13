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Юсупов: «Приложу все силы для того, чтобы меня заметили тренеры сборной»

13 октября 2015, 19:33

 Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов рассказал о своем отношении к выходу сборной России на Евро-2016.

«Судя по тому, как складывался отборочный цикл, конечно, это надо считать успехом. В концовке очень удачно выступили, причем не только по результату, но и по качеству игры. Что касается меня, то, конечно, я приложу все силы для того, чтобы меня заметили тренеры национальной команды. Посмотрим, как получится.

Из больших клубов, таких как „Зенит“ или ЦСКА, в сборные уезжает очень много футболистов. Две недели мы тренируемся порознь, вряд ли это способствует взаимопониманию. Но „Зенит“ — команда такого уровня, что на ее игру ничто влиять не должно».

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Все комментарии
ZORY123
ZORY123
14 октября 2015 в 09:37
Нужно работать.
George-CFC
George-CFC
14 октября 2015 в 09:00
куда ему до сборной. Абсолютно днищный, тупой игрок.
Санчо Панса
Санчо Панса
14 октября 2015 в 05:33
Как то об Артуре то многие и позабыли! А он оказывается тоже есть и тоже хочет играть в сборной) Только вот опорников в сборной России хватает! Денисов, Глушаков, Тарасов, Газинский и все они хотят играть) Юсупову для начала нужно закрепиться в составе питерского Зенита, потому что только с этим условием Слуцкий может на него обратить внимание!
Neo5
Neo5 ответ Гуливер (раскрыть)
14 октября 2015 в 01:16
holiver... как ты это делаешь???
Neo5
Neo5
14 октября 2015 в 01:14
великий кнейзе юсупофф
FanatSerj
FanatSerj
14 октября 2015 в 01:10
Ага передавай привет этому, как его же ..... блин уже даже и не вспомнить, ну тоже за большим ростом и славой шел в Зенит.... то ли Соколову, то ли Соловьеву уже и не вспомнить, Ванек вроде звали. Эххх хороший парень был, в РПЛ играл, голы даже забивал, видно совсем с карьерой закончил.
kkomov
kkomov
14 октября 2015 в 01:05
Давно Пора.
Den Bull
Den Bull
13 октября 2015 в 22:35
давай дерзай
stanichnik
stanichnik
13 октября 2015 в 22:00
Артур, чтобы в сборную страны попасть, тебе для начала надо хотя бы в основе Зенита постоянно выходить.
starche
starche
13 октября 2015 в 21:17
Хорошего он о себе мнения...........
112910415
112910415
13 октября 2015 в 20:53
не очень вероятно
нoГГано
нoГГано
13 октября 2015 в 20:34
Лучше не надо, ты в Зените играешь то только из за лимита
Инопланетный Зенит
Инопланетный Зенит ответ 50лет за Динамо (раскрыть)
13 октября 2015 в 20:29
Предпочесть играть в великом Зените- это не предательство.А Юсупову прежде всего надо приложить силы чтобы его заметили в Зените как это сделал Артем Дзюба.
EAGinLE
EAGinLE
13 октября 2015 в 20:27
Удачи .
Гуливер
Гуливер
13 октября 2015 в 20:17
Гуливер
Гуливер ответ 50лет за Динамо (раскрыть)
13 октября 2015 в 20:04
в динамо вобще никого знать не знают,особенно после зимнего ТО будет!)
50лет за Динамо
50лет за Динамо
13 октября 2015 в 19:55
Предателей не замечают, и это аксиома
моэм
моэм
13 октября 2015 в 19:55
Чтобы тебя заметили...подари Слуцкому бинокль.и не театральный,а настоящий армейский,иначе тебя и не разглядеть.
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