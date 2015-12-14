Гарсия: «„Реал“ будет фаворитом»

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14 декабря 2015, 18:38

Наставник итальянской «Ромы» не стал скрывать, что его подопечным уготована роль аутсайдеров в двухматчевом противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:

«„Реал“ будет фаворитом. Мы встречались с „Барселоной“ на групповом этапе, а теперь сразимся с мадридцами, но именно по этой причине мы и выступаем в Лиге чемпионов.

В феврале несколько наших футболистов восстановятся от полученных травм, и мы будем готовы показать все, на что способны. Игроки готовы и с нетерпением ожидают матчей с „Реалом“».