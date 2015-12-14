Гарсия: «„Реал“ будет фаворитом»

Наставник итальянской «Ромы» Руди Гарсия не стал скрывать, что его подопечным уготована роль аутсайдеров в двухматчевом противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:
«„Реал“ будет фаворитом. Мы встречались с „Барселоной“ на групповом этапе, а теперь сразимся с мадридцами, но именно по этой причине мы и выступаем в Лиге чемпионов.
В феврале несколько наших футболистов восстановятся от полученных травм, и мы будем готовы показать все, на что способны. Игроки готовы и с нетерпением ожидают матчей с „Реалом“».
Просто половина ваших не было вчера на ветке реала
Просто половина ваших не было вчера на ветке реала
В нынешнем состояний Реала,они могут и дернуть.
Реал должен чисто на классе вывозить итальянцев.
В нынешнем состояний Реала,они могут и дернуть.
Реал должен чисто на классе вывозить итальянцев.
Где же те кто меня вспоминал сегодня? Пластун,и остальные???
Вчера в бан меня отправили,и как ни в чем не бывало,начали друг-друга спрашивать где Rma 005???,зная че я в бане!
Ну,тяни сюда своих гиен,будем разговаривать)))),щя я вам обосную,кто ,что,и про кого звиздел!!!
Где же те кто меня вспоминал сегодня? Пластун,и остальные???
Вчера в бан меня отправили,и как ни в чем не бывало,начали друг-друга спрашивать где Rma 005???,зная че я в бане!
Ну,тяни сюда своих гиен,будем разговаривать)))),щя я вам обосную,кто ,что,и про кого звиздел!!!
Я просто реал недолюбливаю
Я просто реал недолюбливаю