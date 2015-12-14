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Гарсия: «„Реал“ будет фаворитом»

14 декабря 2015, 18:38

Наставник итальянской «Ромы» Руди Гарсия не стал скрывать, что его подопечным уготована роль аутсайдеров в двухматчевом противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:

«„Реал“ будет фаворитом. Мы встречались с „Барселоной“ на групповом этапе, а теперь сразимся с мадридцами, но именно по этой причине мы и выступаем в Лиге чемпионов.

В феврале несколько наших футболистов восстановятся от полученных травм, и мы будем готовы показать все, на что способны. Игроки готовы и с нетерпением ожидают матчей с „Реалом“».

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Все комментарии
artem018
artem018 ответ dav727 (раскрыть)
15 декабря 2015 в 14:25
Согласен.
dav727
dav727
15 декабря 2015 в 11:02
На бумаге = да. А в игре -нет.
herlok-viza
herlok-viza
15 декабря 2015 в 10:16
не факт
Санчо Панса
Санчо Панса
15 декабря 2015 в 08:00, ред.
Да ладно, он серьезно что ли? Руди Гарсия прямо капитан очевидность! Спасибо за более чем объективное и довольно распространенное мнение, Руди)
nahan
nahan
15 декабря 2015 в 06:34
Роме хоть раз в сезоне нужно выстрелить как следует.
Bonnucci
Bonnucci ответ GeT_REAL (раскрыть)
15 декабря 2015 в 01:47
Удачи Вам! Надеюсь на это!!!
GeT_REAL
GeT_REAL
14 декабря 2015 в 22:53
МЫ ОТВЕТИМ ВАМ 2007/08 5 марта! за то унизительное поражение которые вы принесли нам!
megastroy.kz
megastroy.kz
14 декабря 2015 в 22:49
фаворитом последних мест
ABRAM995
ABRAM995
14 декабря 2015 в 22:36
Все жду новости или хотя бы слуха,о том что Беню могут отправить в отставку, но пока ничего. Если Бенитес будет и в следующем году у руля Реала,буду болеть за римлян,ибо Реалу нужно пустить хорошенько кровь,чтобы процесс выздоровления мог хотя бы начаться
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера ответ рус фан (раскрыть)
14 декабря 2015 в 22:14
До той поры пройдёт немало времени,у Ромы освободится лазарет,команда придёт отдохнувшая,с силами,и тогда история с 6 мячами не повторится точно,возможно всё.
Leo-1987
Leo-1987 ответ RMA 005 (раскрыть)
14 декабря 2015 в 22:12
Я не знал что тебя забанили
Просто половина ваших не было вчера на ветке реала
Cules2013
Cules2013
14 декабря 2015 в 22:06
Так как Рома последние годы в защите играет, это уму не постижимо. Тут по 5-6 мячей от Барсы и Баварии влетали на раз, не говоря уже о провалах с рядовыми командами как в ЛЧ. так и в Италии. Думаю Роме ничего не светит, не смотря на все проблемы бенитесовского Реала. До подвига Лиона современной Роме далековато, хотя проблем создать безусловно может.
mendez999
mendez999
14 декабря 2015 в 21:48
обоим ловить нечего в лиге)
рус фан
рус фан ответ Alcaron (раскрыть)
14 декабря 2015 в 21:44
Понятно конечно что Рома может в одном матче какой то период времени выглядеть лучше Реала, но в целом считаю проблем не должно возникнуть, защита у римлян так себе, каталонцы продемонстрировали это недавно и для наших такие команды удобнее автобусов.
RMA 005
RMA 005
14 декабря 2015 в 21:04
Рома норм команда.
В нынешнем состояний Реала,они могут и дернуть.

Реал должен чисто на классе вывозить итальянцев.
RMA 005
RMA 005 ответ Leo-1987 (раскрыть)
14 декабря 2015 в 21:02
Ну и,вот он Я,есть претензий?,
Где же те кто меня вспоминал сегодня? Пластун,и остальные???
Вчера в бан меня отправили,и как ни в чем не бывало,начали друг-друга спрашивать где Rma 005???,зная че я в бане!
Ну,тяни сюда своих гиен,будем разговаривать)))),щя я вам обосную,кто ,что,и про кого звиздел!!!
Arhive
Arhive
14 декабря 2015 в 20:49
норм
Juventus21
Juventus21
14 декабря 2015 в 20:44
Не повезло со жребием итальянским командам. А Рому ждёт очередное унижение.
starche
starche
14 декабря 2015 в 20:41
Удачи!
enot7000
enot7000
14 декабря 2015 в 20:40
естественно
Alcaron
Alcaron ответ рус фан (раскрыть)
14 декабря 2015 в 20:38
вспомни 2008 год,тогда Реал тоже был фаворитом)
nutte
nutte
14 декабря 2015 в 20:34
Да уж, не повезло Роме - сначала Барса, а теперь и матчи с Реалом предстоят
зигзаг
зигзаг
14 декабря 2015 в 20:34
Главное не жаться к воротам, а давить через быстрый пас и понаглее при этом быть. Тогда Реал снова будет унижен.
АнДрЮхА 21
АнДрЮхА 21
14 декабря 2015 в 20:15
Реал похоронит эту неудачу
рус фан
рус фан
14 декабря 2015 в 20:03, ред.
Реал пройдет Рому без особых проблем и только разгонится в ЛЧ, Бенитес кубковый тренер сейчас он понимает что со жребием повезло и надо выходить дальше в ЛЧ иначе уволят.
BE A BARÇA FAN
BE A BARÇA FAN
14 декабря 2015 в 20:01
Роме по силам выбить Реал!
nahan
nahan
14 декабря 2015 в 19:11
Рома без шансов...
Agro1987
Agro1987
14 декабря 2015 в 18:59
Реал обыграет Рому. Рома вообще с большими командами играть не умеет. Она не учится на своих ошибках. Конечно, буду всем сердцем болеть за Рому, но я убеждён, что даже у Арсенала шансов больше с Барселоной, чем у Ромы с Реалом!!!
ДАША Д
ДАША Д
14 декабря 2015 в 18:57
Внутренние дрязги ослабят Реал.
Leo-1987
Leo-1987 ответ KaZёL (раскрыть)
14 декабря 2015 в 18:51
Почему глорик?
Я просто реал недолюбливаю
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